Saiba quem mais doou dinheiro a Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF

O relatório da PF com base em dados do Coaf (Conselho do Controle de Atividades Financeiras), divulgado ontem, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu cerca de R$ 44,3 milhões em suas contas em pouco mais de dois anos, de grandes valores a transferências menores, por PIX.

PL foi o principal pagador

No período de 1º de março de 2023 a 5 de junho de 2025, partido do ex-presidente depositou R$ 1.111.651,38 nas contas de Jair Bolsonaro. O maior montante entrou no primeiro semestre deste ano: foram R$ 398.683,44.

Segundo maior depositante no período foi a Onco Star SP, que contribuiu com R$ 50 mil. O centro de tratamento oncológico, localizado na zona sul de São Paulo, pertence à Rede D'Or São Luiz, do médico Jorge Moll Filho.

Na sequência, aparecem dois empresários e uma empresa de São Paulo e Goiás. São eles: Rogerio Martins Beti, empresário do agronegócio paulista; e José Alves Filho, sócio da farmacêutica Vitamedic, em Anápolis (GO); e a empresa Shoppinteligente, de Marcos de Oliveira, também do interior de SP. Os pagamentos foram de R$ 34.681,14, R$ 19.001,00 e R$ 14.132,00, respectivamente.

Leia a lista dos dez principais pagadores a Jair Bolsonaro de 1º de março de 2023 a 5 de junho de 2025:

1. PL - R$ 1.111.651,38

2. Onco Star SP (empresa do setor da saúde, da Rede D'Or São Luiz, do médico Jorge Moll Filho) - R$ 50.000

3. Rogério Martins Berti (empresário do agronegócio, de SP) - R$ 34.681,14

4. José Alves Filhos (sócio da farmacêutica Vitamedic, de GO) - R$ 19.001,00

5. Marcos C. de Oliveira Venda (empresa Shoppinteligente, varejista de material elétrico, de SP) - R$ 14.132,00

6. José Luiz Calheiros de Albuquerque* - R$ 10.138,30

7. Pedro R. Antunes Freitas* - R$ 9.938,71

8. João Bosco Jofre* (de SP) - R$ 9.001,00

9. Sérgio Cardoso de Almeida Neto (empresário do setor imobiliário, de SP) - R$ 4.900,00

10. Sérgio Cardoso de Almeida Filho (empresário do agronegócio, de SP) - R$ 4.900,00

*Informações sobre o doador não puderam ser confirmadas pelo UOL.

A maior parte dos cerca de R$ 44,3 milhões foi depositado em apenas um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024. No período, o ex-presidente recebeu mais de R$ 30 milhões. Já o segundo maior valor foi enviado de 20 de dezembro de 2024 a 5 de junho deste ano, quando Bolsonaro teve créditos que somaram R$ 11,1 milhões.

Do total, R$ 20,7 milhões chegaram ao ex-presidente em transferências Pix. Em meados de 2023, apoiadores do ex-presidente fizeram uma vaquinha para pagar despesas processuais, o que pode justificar parte do valor recebido via Pix.

Coaf aponta indícios de lavagem de dinheiro

No relatório enviado à PF, suspeitas de irregularidades envolvem transferências desde 2023, entre o ex-presidente e um de seus filhos. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu R$ 4,16 milhões de setembro de 2023 a junho de 2025. No mesmo período, ele transferiu R$ 4,14 milhões.

Principal remetente foi Jair Bolsonaro. Ele destinou R$ 2,1 milhões ao filho. Eduardo também recebeu R$ 683.600 da Eduardo B Cursos, empresa da qual ele e sua esposa, Heloísa Bolsonaro, são sócios.

Procurada pelo UOL, defesa de Bolsonaro não se pronunciou até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.