Que horas será liberada consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025? Veja

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Serão contemplados cerca de 1,8 milhão de contribuintes, com um montante total de R$ 2,9 bilhões em pagamentos.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX Demais contribuintes.

O 4º lote será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

Idosos acima de 80 anos: 13.515 restituições

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 72.434 restituições

Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 7.821 restituições

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841 restituições

Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 312.915 restituições

Contribuintes não prioritários (sem preferência): 1.454.509 restituições

Calendário completo de pagamento das restituições