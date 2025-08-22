Topo

Notícias

Que horas será liberada consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025? Veja

Imposto de Renda - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Imposto de Renda Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 05h30

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Serão contemplados cerca de 1,8 milhão de contribuintes, com um montante total de R$ 2,9 bilhões em pagamentos.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

  1. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
  2. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
  5. Demais contribuintes.

O 4º lote será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

  • Idosos acima de 80 anos: 13.515 restituições
  • Contribuintes entre 60 e 79 anos: 72.434 restituições
  • Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 7.821 restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841 restituições
  • Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 312.915 restituições
  • Contribuintes não prioritários (sem preferência): 1.454.509 restituições

Calendário completo de pagamento das restituições

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

A fome em Gaza "é um crime de guerra", acusa ONU

Na Colômbia, Lula pede apoio a fundo de florestas e discute ação conjunta contra narcotráfico

Israel afirma que 'portas do inferno se abrirão' se Hamas não aceitar acordo para liberar reféns

ONU declara fome em Gaza, a primeira no Oriente Médio

ONU alerta que aumento do calor afeta 'gravemente' a saúde dos trabalhadores

Israel ameaça destruir a Cidade de Gaza se o Hamas não concordar com desarmamento e libertação de reféns

Colômbia reforça operações militares após ataques que deixaram 18 mortos

Juíza barra expansão de "Alcatraz dos Jacarés" nos EUA

Mau uso de antibióticos pode transformar infecções simples em fatais

SUS é coisa nossa mesmo? Quais países têm sistema de saúde parecido?

Bia Miranda também pode responder por acidente com Porsche?