Quaest: Tarcísio lidera em SP, Paes no RJ, Moro no PR e Cleitinho em MG

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera as intenções de voto para as eleições de 2026 no estado. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, aparece à frente para o governo fluminense, e os senadores Sérgio Moro e Cleitinho Azevedo são os primeiros colocados no Paraná e Minas Gerais, respectivamente.

Também foram feitas pesquisas na Bahia, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Veja os resultados abaixo:

São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 43%

Geraldo Alckmin (PSB): 21%

Erika Hilton (PSOL): 8%

Paulo Serra (PSDB): 3%

Felipe d'Avila (Novo): 2%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Foram ouvidas 1.644 pessoas, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD): 35%

Rodrigo Bacellar (União): 9%

Washington Reis (MDB): 5%

Monica Benício (PSOL): 4%

Italo Marsili (Novo): 2%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Foram ouvidas 1.404 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Minas Gerais

Cleitinho (Republicanos): 28%

Alexandre Kalil (sem partido): 16%

Rodrigo Pacheco (PSD): 9%

Mateus Simões (Novo): 4%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 26%

Foram ouvidas 1.482 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Paraná

Sergio Moro (União Brasil): 38%

Paulo Eduardo Martins (Novo): 8%

Enio Verri (PT): 7%

Guto Silva (PSD): 6%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 28%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Bahia

ACM Neto (União): 41%

Jerômino Rodrigues (PT): 34%

João Roma (PL): 4%

Kleber Rosa (PSOL): 2%

José Aleluia (Novo): 1%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Foram ouvidas 1.200 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Rio Grande do Sul

Juliana Brizola (PDT): 21%

Tenente-Coronel Zucco (PL): 20%

Edegar Pretto (PT): 11%

Gabriel Souza (MDB): 5%

Felipe Camozzato (Novo): 4%

Indecisos: 19%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Pernambuco

João Campos (PSB): 55%

Raquel Lyra (PSD): 24%

Gilson Machado (PL): 6%

Eduardo Moura (Novo): 4%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Goiás

Daniel Vilela (MDB): 26%

Marconi Perillo (PSDB): 22%

Wilder Morais (PL): 10%

Adriana Accorsi (PT): 8%

Telêmaco Brandão (Novo): 1%

Indecisos: 14%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Metodologia: as pesquisas foram realizadas entre os dias 13 e 17 de agosto e tiveram como público-alvo brasileiros com 16 anos ou mais. Os oito estados correspondem a 66% do eleitorado do Brasil. O nível de confiança é de 95%.