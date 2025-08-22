Genial/Quaest: Aprovação de Zema cai para 55%; desaprovação é de 35%

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta queda na aprovação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para 55%.

O que diz a pesquisa

Zema teve queda de sete pontos percentuais na aprovação, em relação a fevereiro. A desaprovação subiu para 5%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Aprova: 55% (eram 62% em fevereiro)

Desaprovação: 35% (eram 30% em fevereiro)

Romeu Zema merece eleger um sucessor que indicar?

Não: 48% (eram 39% em fevereiro)

Sim: 46% (eram 50% em fevereiro)

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.482 entrevistas presenciais em 70 municípios de Minas Gerais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.