Genial/Quaest: Aprovação de Tarcísio oscila para 60%; desaprovação é de 29%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 60% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação do governo de Tarcísio oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro. Em fevereiro de 2025, ele tinha 61%. A desaprovação oscilou de 28% para 29%.

Aprovação do governo de Tarcísio

Aprovam: 60%

Desaprovam: 29%

Não sabem ou não responderam: 11%

Tarcísio pode disputar a reeleição em 2026. No entanto, ele é cotado como candidato à Presidência da República por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Segundo o levantamento, 56% acham que o governador merece ser reeleito.

Acha que Tarcísio merece ser reeleito?

Sim: 56%

Não: 36%

Não sabem ou não responderam: 8%

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.644 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.