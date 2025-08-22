Topo

Genial/Quaest: Aprovação de Raquel Lyra fica em 51%; desaprovação é de 45%

Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco
Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco Imagem: Américo Nunes/Divulgação
Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 07h00

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que 51% da população de Pernambuco aprova a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

O que diz a pesquisa

Lyra manteve os 51% de aprovação em relação ao último levantamento. A desaprovação oscilou para 45%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

  • Aprova: 51% (era 51% em fevereiro)
  • Desaprovação: 45% (era 44% em fevereiro)

A pesquisa também mostra o cenário eleitoral para o governo do estado em 2026. João Campos (PSB), prefeito de Recife, desbanca a governadora e lidera.

Intenção de voto para o governo de Pernambuco em 2026:

  • João Campos (PSB): 55%
  • Raquel Lyra: 24%
  • Gilson Machado (PL): 6%
  • Eduardo Moura (Novo): 4%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo: 7%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas presenciais em 52 municípios de Pernambuco entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

João Campos tem 55% na disputa por Pernambuco, aponta Genial/Quaest; Raquel Lyra tem 24%

