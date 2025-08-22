Genial/Quaest: Aprovação de Raquel Lyra fica em 51%; desaprovação é de 45%
Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que 51% da população de Pernambuco aprova a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).
O que diz a pesquisa
Lyra manteve os 51% de aprovação em relação ao último levantamento. A desaprovação oscilou para 45%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.
- Aprova: 51% (era 51% em fevereiro)
- Desaprovação: 45% (era 44% em fevereiro)
A pesquisa também mostra o cenário eleitoral para o governo do estado em 2026. João Campos (PSB), prefeito de Recife, desbanca a governadora e lidera.
Intenção de voto para o governo de Pernambuco em 2026:
- João Campos (PSB): 55%
- Raquel Lyra: 24%
- Gilson Machado (PL): 6%
- Eduardo Moura (Novo): 4%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo: 7%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas presenciais em 52 municípios de Pernambuco entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.