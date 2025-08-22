Genial/Quaest: Aprovação de Jerônimo na BA é de 59%; desaprovação vai a 33%

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), é aprovado por 59% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. Em abril de 2025, ele tinha 61%. A desaprovação oscilou de 31% para 33%.

Aprovação do governo de Jerônimo

Aprovam: 59%

Desaprovam: 33%

Não sabem ou não responderam: 8%

Jerônimo pode disputar a reeleição em 2026. Segundo o levantamento, 48% acham que o governador merece ser reeleito no estado. A mesma porcentagem é contrária a mais um mandato do petista.

Acha que Jerônimo merece ser reeleito?

Sim: 48%

Não: 48%

Não sabem ou não responderam: 4%

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.200 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.