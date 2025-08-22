Topo

Notícias

Genial/Quaest: Aprovação de Jerônimo na BA é de 59%; desaprovação vai a 33%

Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia - Reprodução/UOL
Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia Imagem: Reprodução/UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 07h00

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), é aprovado por 59% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. Em abril de 2025, ele tinha 61%. A desaprovação oscilou de 31% para 33%.

Aprovação do governo de Jerônimo

  • Aprovam: 59%
  • Desaprovam: 33%
  • Não sabem ou não responderam: 8%

Jerônimo pode disputar a reeleição em 2026. Segundo o levantamento, 48% acham que o governador merece ser reeleito no estado. A mesma porcentagem é contrária a mais um mandato do petista.

Acha que Jerônimo merece ser reeleito?

  • Sim: 48%
  • Não: 48%
  • Não sabem ou não responderam: 4%

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.200 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Terremoto de magnitude 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártida

Genial/Quaest: Moro tem 38%, Paulo Martins, 8%, e Enio Verri, 7%, na disputa para governo do PR

Genial/Quaest: Paes tem 35%; Bacellar, 9%; e Washington Reis, 5% na corrida pelo governo do Rio

Ataque ucraniano suspende fluxo de petróleo russo para Hungria e Eslováquia

Tarcísio tem 43%; Alckmin, 21%; e Erika, 8% na disputa pelo governo de SP, diz Genial/Quaest

ONU reconhece estado de fome em Gaza e acusa Israel de bloquear ajuda humanitária

Juíza ordena desmantelamento da 'Alcatraz dos Jacarés' em 60 dias

Pressão financeira poderá mudar postura de Israel em Gaza?

Genial/Quaest: Aprovação de Tarcísio oscila para 60%; desaprovação é de 29%

Genial/Quaest: Aprovação de Castro vai a 43%; desaprovação é de 41%

Genial/Quaest: Aprovação de Caiado é de 88%; desaprovação é de 9%