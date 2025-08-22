Genial/Quaest: Aprovação de Caiado é de 88%; desaprovação é de 9%

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), é aprovado por 88% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação do governo de Caiado oscilou dois pontos para cima, dentro da margem de erro. Em fevereiro de 2025, ele tinha 86%. A desaprovação oscilou de 2% para 3%.

Aprovação do governo de Ronaldo Caiado

Aprovam: 88%

Desaprovam: 9%

Não sabem ou não responderam: 3%

Caiado se coloca como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Como não pode disputar a reeleição, ele deve indicar um sucessor em Goiás. Segundo o levantamento, 73% acreditam que Caiado merece eleger o nome que indicar para governar o estado.

Acha que Ronaldo Caiado merece eleger um sucessor que indicar?

Sim: 73%

Não: 21%

Não sabem ou não responderam: 6%

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.104 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.