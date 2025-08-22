Bolsonaro pode ser preso preventivamente? Prazo da defesa se encerra hoje

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser alvo de uma ordem de prisão preventiva pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, antes do julgamento pela trama golpista, que acontecerá em setembro.

Quais são os próximos passos

Prazo para a defesa se manifestar se encerra hoje à noite, após nova determinação de Moraes. Bolsonaro foi indiciado na quarta-feira por tentativa de obstrução no processo sobre a trama golpista — a PF apresentou relatório com novas provas no inquérito aberto em julho. Por isso, ele tem até as 20h34 para apresentar explicações solicitadas pelo ministro do STF.

A PGR também pode se manifestar até esse horário —não é só a defesa de Bolsonaro. Neste caso, a Procuradoria-Geral da República pode pedir o arquivamento do caso, apresentar uma denúncia ou solicitar mais apurações. A PF indiciou o ex-presidente e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por suspeita de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Depois dessa etapa, Moraes vai analisar as manifestações dos advogados e da PGR. Segundo o jurista Davi Tangerino, não há entraves previstos, caso a defesa e a Procuradoria-Geral não apresentem suas respostas. O advogado criminalista Pedro Bueno ressalta que o ministro decidirá "quanto à violação das medidas cautelares, não sendo possível descartar uma eventual decretação da prisão preventiva de Bolsonaro".

Para Tangerino, a proximidade do julgamento pode fazer o ministro do STF esperar para determinar a prisão. O julgamento contra o ex-presidente começará no próximo dia 2 —ele e os outros réus do núcleo 1, definido como grupo crucial da trama golpista, serão julgados pela Primeira Turma do Supremo.

Novos elementos podem influenciar indiretamente no julgamento, afirma jurista. Tangerino explica, entretanto, que os "fatos descritos na denúncia não podem mais mudar".

Se o ministro Alexandre de Moraes entender que Bolsonaro infringiu as atuais medidas cautelares, sim, poderá ser decretada a prisão preventiva e o mandado será cumprido de imediato.

Pedro Bueno, advogado criminalista

Quais são os novos elementos

PF encontrou pedido de asilo político em celular do ex-presidente. No documento, salvo em 10 de fevereiro de 2024 no aparelho, Bolsonaro pede asilo para o governo argentino de Javier Milei e diz que é "perseguido" em seu país. O arquivo tem 33 páginas, segundo a investigação, é editável e não apresentava data.

Na análise do material, a PF identificou que a última mudança feita no documento ocorreu no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, o ex-presidente foi para a Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele chegou ao local na noite da segunda-feira de Carnaval, acompanhado de dois seguranças.

O ex-presidente aponta que Alexandre de Moraes "deveria estar no banco dos réus". O documento teria sido criado por Fernanda Bolsonaro, a esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

A PF encontrou conversas de Bolsonaro com seu filho, com o pastor Silas Malafaia e também com o advogado de Donald Trump. Para Martin de Luca, representante das empresas de Trump, Bolsonaro envia áudio pedindo ajuda com um texto que escreveu para agradecer o presidente norte-americano após o tarifaço.

Mesmo proibido de usar redes sociais, Bolsonaro encaminhou mensagens de apoio aos atos bolsonaristas e ataques ao STF, diz o relatório. Segundo os investigadores, a estratégia buscava manter vivas as narrativas golpistas, reproduzindo o padrão das chamadas "milícias digitais".

Em nota à imprensa, a defesa diz que Bolsonaro não desrespeitou as medidas cautelares. Os advogados disseram que ficaram surpresos pelo indiciamento e que irão cumprir o prazo dado por Moraes para explicações.