Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce e chega a 14 milhões

O número de brasileiros que moram sozinhos cresceu no país e chega a 14,4 milhões de pessoas. O dado faz parte da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) hoje.

O que aconteceu

Número de pessoas que moram sozinhas cresceu 52% em 12 anos. Em 2024, dos 77,3 milhões de endereços no país, 14,4 milhões eram ocupados por apenas uma pessoa, o que corresponde a 18,6%.

Em 2012, dos 61,2 milhões de lares, 7,5 milhões tinham apenas uma pessoa. Um total de 12,2%.

Mudanças comportamentais

Quase metade dessas residências pertence a pessoas de 60 ou mais. A constatação é do analista da pesquisa, William Kratochwill. Segundo ele, "40% das unidades unipessoais no Brasil são ocupadas por pessoas nessa faixa etária."

Crescimento de residências com apenas uma pessoa está relacionado ao envelhecimento da população. De 2012 para 2024, a parcela de pessoas com 65 anos ou mais de idade passou de 7,7% para 11,2%. "São aqueles que acabam ficando viúvos ou que viviam com família, e os filhos vão ter suas próprias famílias, e isso faz com que eles vão ficando cada vez mais sozinhos no sentido de residência", afirma Kratochwill.

Homens moram mais sozinhos do que mulheres. Dos 14,4 milhões de lares com uma pessoa, 55,1% era de morador homem, e 44,9% de mulher.

Maior faixa etária é de homens de 30 a 59 anos. Essa proporção corresponde a 57,2% de pessoas do sexo masculino que moram sozinhas, o que pode ser explicado por motivos de divórcio ou novo emprego. "Pode ser também a história da pessoa que se separa, e os filhos ficam normalmente com a mulher. Ou aqueles que arrumam uma nova ocupação em outro estado e vão primeiro se estabilizar para depois levar a família", analisa ele.