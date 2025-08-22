Topo

Notícias

Promotor pede pena de morte para ex-presidente da RD Congo

22/08/2025 14h06

Um procurador militar pediu, nesta sexta-feira (22), pena de morte para o ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, julgado à revelia por traição, constatou uma equipe da AFP presente no local.

O general Lucien René Likulia, representando a Procuradoria, solicitou aos juízes que condenem Kabila à morte por crimes de guerra, traição e organização de uma insurreição.

Kabila é julgado desde julho à revelia por seu suposto apoio aos milicianos do grupo M23, respaldados por Ruanda. 

O ex-presidente, que está fora da República Democrática do Congo há dois anos, também é acusado de conspirar para derrubar o presidente Félix Tshisekedi e de crimes como homicídio, tortura e estupro relacionados ao M23.

str-clt/jj/hgs/eg/lm/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump diz que poderia impor sanções à Rússia em duas semanas

Justiça argentina libera 104 torcedores chilenos detidos após confrontos em jogo da Sul-Americana

'Já sou o quinto': Lula brinca com teorias da conspiração sobre clones

Vários mortos em acidente de ônibus em Nova York (polícia)

Unigel nega recuperação judicial e confirma pedido de Tutela de Urgência Cautelar

Interesse por Eze é prova da 'ambição' do Arsenal, diz Arteta

São Vicente e Granadinos abrem mercado para carne e miúdos bovinos do Brasil

Justiça militar pede pena de morte para Joseph Kabila, ex-presidente da República Democrática do Congo

Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Leite e outros; quem tem a maior aprovação na Genial/Quaest

O que está por trás da tensão entre Venezuela e EUA

Ação de R$141 milhões no Maranhão não teve a participação de Flávio Dino