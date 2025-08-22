Promotor pede pena de morte para ex-presidente da RD Congo

Um procurador militar pediu, nesta sexta-feira (22), pena de morte para o ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, julgado à revelia por traição, constatou uma equipe da AFP presente no local.

O general Lucien René Likulia, representando a Procuradoria, solicitou aos juízes que condenem Kabila à morte por crimes de guerra, traição e organização de uma insurreição.

Kabila é julgado desde julho à revelia por seu suposto apoio aos milicianos do grupo M23, respaldados por Ruanda.

O ex-presidente, que está fora da República Democrática do Congo há dois anos, também é acusado de conspirar para derrubar o presidente Félix Tshisekedi e de crimes como homicídio, tortura e estupro relacionados ao M23.

