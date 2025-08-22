Topo

Professora que amarrou aluno autista em banheiro é denunciada por tortura

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

22/08/2025 20h00

O Ministério Público do Paraná denunciou a professora acusada de amarrar um aluno de 4 anos, com Transtorno do Espectro Autista nível 3, dentro do banheiro de uma escola particular de Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

O que aconteceu

A professora e uma assistente de turma foram denunciadas pelo crime de tortura. Além das duas, a promotoria também denunciou a diretora e a pedagoga da escola por omissão imprópria.

Caso ocorreu no mês passado. Na ocasião, agentes da Guarda Municipal socorreram a criança, que foi encontrada com os pulsos e a cintura amarrados a uma cadeira dentro do banheiro da escola. O menino estava sozinho quando foi resgatado.

Criança é autista não verbal e estudava na escola há três anos. Após esse episódio, os pais do menino disseram às autoridades que receberam outros vídeos do filho na mesma situação de maus-tratos dentro da unidade de ensino.

Professora e assistente submeteram o garoto a sofrimento físico e mental, segundo a denúncia do MP-PR. Ainda de acordo com a promotoria, mesmo ausente da direção da escola, a diretora "possuía pleno conhecimento dos fatos".

Professora foi presa em flagrante na época por maus-tratos contra a criança. No momento da prisão, a docente, que não teve a identidade revelada, teria admitido que amarrou o menino porque ele estaria "muito agitado", segundo a Guarda Municipal.

Reincidente

Escola particular onde esse caso ocorreu já havia sido denunciada por maus-tratos. Em 2023, duas crianças matriculadas na instituição foram vítimas de maus-tratos, o caso foi denunciado ao Ministério Público paranaense, mas ninguém foi punido.

No mês passado, a direção da escola Shanduca divulgou nota em que lamentou o caso e disse colaborar com as investigações. Na época, a instituição também afirmou "abominar com todas as forças" o ocorrido.

O UOL não conseguiu contato com as defesas das partes denunciadas pelo MP-PR. A escola não se pronunciou sobre a denúncia. O espaço segue aberto para manifestação.

