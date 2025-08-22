Topo

Professora que agrediu criança de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

Porto Alegre

22/08/2025 16h42

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta sexta-feira, 22, a professora que agrediu uma criança de quatro anos com uma pilha de livros em uma escola de educação infantil particular de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 18.

A defesa da educadora não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

A prisão ocorreu no município de Palmeira das Missões, situado a cerca de 360 km de Caxias do Sul. Segundo a delegada responsável pelas investigações, Thalita Andriche, a educadora preferiu permanecer em silêncio no momento prisão.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que a mulher, visivelmente alterada, atinge o menino com uma pilha de livros. O impacto audível do golpe precede xingamentos e a tentativa de limpar a boca da criança. Em seguida, ela a conduz até o banheiro para que lave a boca. A direção da instituição, identificada como Escola Xodó da Vovó, demitiu a professora de imediato.

A agressão foi denunciada à polícia ainda no mesmo dia pelos pais da criança e pela própria escola. A delegada informou que a investigação reúne elementos que estão em análise para definir a tipificação legal definitiva.

