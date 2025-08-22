Topo

Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 17h11Atualizada em 22/08/2025 17h40

A professora de uma escola particular que agrediu um aluno de 4 anos com uma pilha de livros em Caxias do Sul (RS) foi presa hoje pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Ela foi presa preventivamente em Palmeira das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. Os detalhes da prisão não foram divulgados.

Vídeo registrou momento da agressão. Em imagens que circulam nas redes sociais, a professora, que não teve a identidade revelada, aparece irritada falando com os alunos. Na sequência, bate com uma pilha de livros contra a cabeça de um deles, que chora e é levado para fora da sala de aula. O episódio aconteceu na última segunda-feira (18), na escola Xodó da Vovó, e é investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Caxias do Sul.

Dois boletins de ocorrência foram registrados contra a educadora. Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, da DPCA, os BOs foram abertos no mesmo dia da agressão pela família do aluno agredido e pela própria escola. Depois, um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar a conduta da professora.

Criança machucou a boca e passou por exame pericial de lesão corporal. De acordo com Andrich, o aluno também recebeu atendimento médico no CRAI (Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil) e foi levado pela família a um dentista particular para avaliação odontológica devido a um "afrouxamento" dos dentes e a lesões sofridas com a agressão.

Desde o início das investigações, ao menos outras duas famílias registraram ocorrências contra a mesma professora por maus-tratos. Segundo a delegada, que não entrou em detalhes sobre as denúncias, os relatos também serão apurados no decorrer das investigações.

UOL tenta contato com a escola. O espaço está aberto para manifestação.

