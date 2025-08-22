Topo

Notícias

Primeiro-ministro diz que Canadá não igualará tarifas dos EUA sobre aço e alumínio agora

São Paulo

22/08/2025 14h35

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não pretende igualar as tarifas do Canadá sobre aço e alumínio dos EUA com a alíquota de 50% atualmente praticada pelos norte-americanos. "Elas são parte das discussões intensas em andamento neste momento", ressaltou, em entrevista coletiva.

O premiê destacou que o país está se preparando para a nova revisão do acordo comercial em vigor com EUA e México, conhecido pelos acrônimos USMCA e CUSMA. No entendimento dele, a decisão de suspender as tarifas retaliatórias sobre produtos cobertos pelo acordo coloca os canadenses em uma posição melhor nas negociações, que devem começar no ano que vem.

"Os EUA mudaram fundamentalmente a política comercial e têm novos objetivos", destacou Carney.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump diz que poderia impor sanções à Rússia em duas semanas

Justiça argentina libera 104 torcedores chilenos detidos após confrontos em jogo da Sul-Americana

'Já sou o quinto': Lula brinca com teorias da conspiração sobre clones

Vários mortos em acidente de ônibus em Nova York (polícia)

Unigel nega recuperação judicial e confirma pedido de Tutela de Urgência Cautelar

Interesse por Eze é prova da 'ambição' do Arsenal, diz Arteta

São Vicente e Granadinos abrem mercado para carne e miúdos bovinos do Brasil

Justiça militar pede pena de morte para Joseph Kabila, ex-presidente da República Democrática do Congo

Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Leite e outros; quem tem a maior aprovação na Genial/Quaest

O que está por trás da tensão entre Venezuela e EUA

Ação de R$141 milhões no Maranhão não teve a participação de Flávio Dino