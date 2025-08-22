Topo

Notícias

'Filho vê o pai naquele estado e se desespera', diz Valdemar sobre Eduardo

28.jan.21 - Jair Bolsonaro (PL) e com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, ao fundo - Pedro Ladeira/Folhapress
28.jan.21 - Jair Bolsonaro (PL) e com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, ao fundo Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 10h05Atualizada em 22/08/2025 10h47

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, saiu hoje em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após relatório da Polícia Federal ter mostrado conversas em que ele usou palavras ofensivas contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Valdemar disse que "é natural" que um filho se desespere ao ver o pai "naquele estado". Uma troca de mensagens mostrou os xingamentos: "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo para o ex-presidente, no contexto dos ataques do "filho 03" ao governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no mês passado.

Às vezes um filho, como aconteceu semana passada, vê o pai naquele estado e se desespera, fica nervoso... E é natural, porque a coisa que a gente mais tem que preservar e defender nas nossas famílias são nossos pais, nossas mães, nossa família.
Valdemar da Costa Neto, presidente do PL

"Humilhações a Bolsonaro"

Valdemar disse ainda, durante evento do Lide, no Rio de Janeiro, que as últimas investigações da PF têm imposto "humilhações" a Bolsonaro.

A humilhação que estão impondo ao nosso partido e ao Bolsonaro tem destruído ele pessoalmente. Dia após dia é um acontecimento.

É um apelo pôr as tornozeleiras no Bolsonaro, sem motivo nenhum. Bolsonaro, se tivesse que ter saído do Brasil, já tinha saído. Não entendi por que tem aquele documento dele pedindo o asilo. Ninguém precisa pedir asilo.

A decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de impor restrições a Bolsonaro, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, foi tomada em julho, na esteira da investigação que também atinge a atuação do deputado Eduardo nos EUA, em meio ao tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump.

Bolsonaro candidato em 2026

Embora o ex-presidente esteja inelegível até 2030, após decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Valdemar afirmou que ainda acredita que ele será o candidato do PL ao Planalto nas próximas eleições. O TSE tornou Bolsonaro inelegível por mentiras e ataques ao sistema eleitoral no pleito de 2022.

No fim vai dar tudo certo, nós vamos estar na eleição. Eu tenho esperança ainda, vou falar para vocês aqui agora, vocês vão falar 'é uma loucura'. Eu tenho esperança ainda do Bolsonaro ser candidato à Presidência da República.

Quem diria que o Lula, que ficou 580 dias preso no Paraná, seria candidato a presidente? Foi candidato a presidente e ainda ganhou.

Conseguimos grande parte desse crescimento [do PL] graças ao presidente Jair Bolsonaro. Essa guerra que está acontecendo em Brasília hoje vai ter que ter um fim. E acho difícil o presidente Trump perder essa guerra.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Britânica com doença neurodegenerativa recupera sua voz com IA

Ministério da Saúde barra inclusão de Ozempic, Wegovy e Saxenda no SUS

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

Pesquisadora brasileira é premiada em Paris por tese sobre educação de professores indígenas no RJ

Colômbia: ataques guerrilheiros reacendem debate sobre acordo de paz e mergulham país na insegurança

Passageiro é preso após não conseguir embarcar com cachorro e abandoná-lo em aeroporto

Dispara o número de brasileiros que vivem de aluguel, revela IBGE

Amanda Klein: Bolsonaro sangra capital político da direita

Mendonça: 'Bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, e não pelo medo'

Exportador dos EUA reporta vendas de 260,2 mil t de milho à Espanha e Costa Rica

Morte online de streamer francês não foi resultado de trauma, diz procuradoria