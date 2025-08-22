'Filho vê o pai naquele estado e se desespera', diz Valdemar sobre Eduardo

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, saiu hoje em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após relatório da Polícia Federal ter mostrado conversas em que ele usou palavras ofensivas contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Valdemar disse que "é natural" que um filho se desespere ao ver o pai "naquele estado". Uma troca de mensagens mostrou os xingamentos: "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo para o ex-presidente, no contexto dos ataques do "filho 03" ao governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no mês passado.

Às vezes um filho, como aconteceu semana passada, vê o pai naquele estado e se desespera, fica nervoso... E é natural, porque a coisa que a gente mais tem que preservar e defender nas nossas famílias são nossos pais, nossas mães, nossa família.

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL

"Humilhações a Bolsonaro"

Valdemar disse ainda, durante evento do Lide, no Rio de Janeiro, que as últimas investigações da PF têm imposto "humilhações" a Bolsonaro.

A humilhação que estão impondo ao nosso partido e ao Bolsonaro tem destruído ele pessoalmente. Dia após dia é um acontecimento.

É um apelo pôr as tornozeleiras no Bolsonaro, sem motivo nenhum. Bolsonaro, se tivesse que ter saído do Brasil, já tinha saído. Não entendi por que tem aquele documento dele pedindo o asilo. Ninguém precisa pedir asilo.

A decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de impor restrições a Bolsonaro, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, foi tomada em julho, na esteira da investigação que também atinge a atuação do deputado Eduardo nos EUA, em meio ao tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump.

Bolsonaro candidato em 2026

Embora o ex-presidente esteja inelegível até 2030, após decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Valdemar afirmou que ainda acredita que ele será o candidato do PL ao Planalto nas próximas eleições. O TSE tornou Bolsonaro inelegível por mentiras e ataques ao sistema eleitoral no pleito de 2022.

No fim vai dar tudo certo, nós vamos estar na eleição. Eu tenho esperança ainda, vou falar para vocês aqui agora, vocês vão falar 'é uma loucura'. Eu tenho esperança ainda do Bolsonaro ser candidato à Presidência da República.

Quem diria que o Lula, que ficou 580 dias preso no Paraná, seria candidato a presidente? Foi candidato a presidente e ainda ganhou.