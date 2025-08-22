Topo

Notícias

Powell: desaceleração de empregos em julho é bem maior do que se avaliava há apenas um mês

Nova York e São Paulo

22/08/2025 11h47

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, avaliou que a desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos em julho foi "bem maior" do que as previsões apontavam um mês atrás.

A criação de vagas nos EUA desacelerou para uma média de apenas 35.000 por mês nos últimos três meses, abaixo dos 168.000 por mês durante 2024, conforme ele. "Essa desaceleração é muito maior do que a avaliada apenas um mês atrás, pois os números anteriores de maio e junho foram revisados substancialmente para baixo", disse, durante discurso no simpósio de Jackson Hole, nesta sexta-feira.

Apesar disso, para Powell, não parece que a desaceleração no crescimento do emprego tenha aberto uma "grande margem de folga" no mercado de trabalho. "É algo que queremos evitar", disse.

Na sua visão, a taxa de desemprego, embora tenha subido em julho, para 4,2%, está em um "nível historicamente baixo" e tem se mantido amplamente estável. Enquanto isso, outros indicadores das condições do mercado de trabalho também mudaram pouco ou suavizaram apenas modestamente, avaliou. "De fato, o crescimento da força de trabalho desacelerou consideravelmente este ano com a queda acentuada na imigração, e a taxa de participação da força de trabalho diminuiu nos últimos meses", acrescentou.

Powell afirmou que embora o mercado de trabalho nos EUA pareça estar em equilíbrio, é um "tipo curioso de equilíbrio" que resulta de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. "Essa situação incomum sugere que os riscos de queda para o emprego estão aumentando", alertou.

Segundo ele, se esses riscos se materializarem, podem desencadear uma onda de demissões acentuada e aumento do desemprego na maior economia do mundo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Gleisi defende Alckmin como vice de Lula em 2026: "Espero que continue"

Presidente da Costa Rica denuncia 'tentativa de golpe de Estado judicial' perante pedido de levantamento de imunidade

COP30: Brasil pede à ONU mais verba para hospedar países em Belém

Mendonça é o 2º a votar a favor de Zambelli em caso de arma; placar é 7 a 2

Malafaia diz não temer prisão e chama PF de 'Gestapo de Moraes'

Após anos no mercado, 'casa mais triste do mundo' finalmente é vendida

Estudante de Direito é presa em SP por operar 'golpe dentro de golpe'

Bom juiz deve gerar segurança e ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, diz André Mendonça

Trump compara Putin e Zelensky a azeite e vinagre: 'Não se dão bem'

Brasileira é deportada de Portugal e separada dos filhos: 'Emocional destruído'

EUA anunciam revisão de 55 milhões de vistos para checar violações