Powell anuncia ajustes em arcabouço de política monetária do Fed para cenário econômico alterado

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Ao acenar para mudanças significativas no cenário econômico nos últimos cinco anos, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, anunciou nesta sexta-feira um arcabouço operacional atualizado para o banco central dos Estados Unidos que reflete o retorno de pressões inflacionárias mais altas e a perspectiva reduzida de taxas de juros de curto prazo próximas a zero.

Ao anunciar as mudanças em um discurso a ser proferido no simpósio econômico de Jackson Hole, Powell disse que "há uma grande continuidade em relação às declarações anteriores" no novo arcabouço.

"Continuamos a acreditar que a política monetária deve ser voltada para o futuro e considerar as defasagens em seus efeitos sobre a economia" e que o Fed deve equilibrar os riscos para seus mandatos de emprego e inflação ao definir a política monetária, disse Powell.

Ele acrescentou que estabelecer metas numéricas para o nível ideal de emprego é "insensato".

O novo decreto se afasta do desafio onipresente de a política monetária ter de operar com juros muito baixos devido a um período de inflação muito baixa em relação à meta de 2% do Fed, o cenário que informou sua revisão de 2020.

Powell disse que na nova estrutura "removemos a linguagem" sobre o ambiente de juros baixos e "retornamos a um arcabouço de metas de inflação flexíveis e eliminamos a estratégia de 'maquiagem'" apresentada em 2020, a última vez que o Fed atualizou seus princípios operacionais gerais.

"Nossa declaração revisada enfatiza nosso compromisso de agir com firmeza para garantir que as expectativas de inflação de longo prazo permaneçam bem ancoradas, para o benefício de ambos os lados de nosso mandato duplo", acrescentou Powell.

A revisão dos princípios operacionais do banco central era amplamente esperada. A ata da reunião de 29 e 30 de julho, divulgada na quarta-feira, observou que a revisão "seria projetada para ser robusta em uma ampla gama de condições econômicas".

Isso foi um aceno ao fato de que a última iteração foi rapidamente superada pelos eventos da pandemia da Covid-19. A agenda avançada dizia então que o Fed permitiria que a inflação ultrapassasse a meta de 2% para compensar os períodos em que o banco central tivesse ficado aquém da meta.

Powell disse que, de acordo com os novos princípios, "levamos em consideração a extensão dos desvios de nossas metas e os horizontes de tempo potencialmente diferentes ao longo dos quais cada um é projetado para retornar a um nível consistente com nosso mandato duplo".

IMPACTO DA PANDEMIA

O último arcabouço foi adotado no contexto de um Fed que estava enfrentando um período prolongado de pressões inflacionárias muito fracas, o que, por sua vez, levou a um longo período de juros de curto prazo muito baixos. As taxas baixas complicaram a capacidade do Fed de reagir a choques econômicos.

A pandemia, que se instalou em 2020, levando a uma imensa rodada de estímulos do Fed e do governo dos EUA, logo provocou algumas das maiores pressões inflacionárias em décadas. Isso rapidamente colocou o Fed em um caminho que tinha pouco a ver com os objetivos do arcabouço de 2020.

A inflação que começou a subir em 2021, levando a aumentos agressivos de juros pelo Fed, diminuiu em grande parte e o banco central conseguiu reduzir sua taxa de juros, agora na faixa de 4,25% a 4,50%.

Muitos investidores esperam que o banco central consiga reduzir os juros em setembro, embora vários membros do Fed tenham sugerido na quinta-feira que as ameaças de inflação relacionadas às tarifas ainda poderão mantê-los à margem.

Porém, poucos esperam que o Fed consiga voltar aos juros baixos observados antes da pandemia, em meio a mudanças na economia e grandes aumentos nos empréstimos do governo que, em conjunto, estão elevando o nível de longo prazo das taxas de juros de curto prazo.