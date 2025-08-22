Topo

Política monetária está modestamente restritiva, o que é apropriado, diz dirigente do Fed

São Paulo

22/08/2025 10h38

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, que vota nas reuniões do BC dos Estados Unidos, afirmou, em entrevista à Bloomberg TV nesta sexta-feira, 22, que a atual política monetária está "modestamente restritiva", o que considera apropriado. Segundo ela, que está focada em analisar os dados econômicos, ainda não há um "acordo fechado" em termos do que será feito na próxima reunião do Fed.

"Não podemos esperar que toda incerteza fique para trás para tomar decisão", ponderou a dirigente, ao ressaltar que vê riscos de alta relacionados à inflação por causa das tarifas e riscos de queda para o mercado de trabalho.

Susan Collins avalia que o impacto das tarifas é significativo e que a inflação deve permanecer elevada até o fim de 2025 ou início do próximo de 2026, mas que os fundamentos econômicos gerais americanos são "relativamente sólidos". "Não descarto impacto maior e mais persistente das tarifas sobre inflação", acrescentou.

A presidente do Fed de Boston ainda disse que não está tão preocupada com o aumento das expectativas de inflação e considera os riscos do mandato duplo em equilíbrio.

Ela também afirmou que o contexto da revisão dos números de emprego "é muito complicado" e defendeu que os dirigentes do Fed não devem focar apenas em dados econômicos específicos.

