Plenário do Senado aprova criação da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras

22/08/2025 16h20

O Plenário do Senado aprovou, na quarta-feira, 20, o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras (PRS 31/2025). Proposta pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a matéria já havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde recebeu parecer favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Segundo o texto, a frente terá caráter suprapartidário e será composta pelos senadores e senadoras que assinarem a sua constituição.

Os objetivos da frente são a promoção do debate estratégico sobre a exploração das terras raras no Brasil, o fortalecimento da soberania nacional sobre recursos minerais estratégicos e a proposição de um marco regulatório para o setor, de acordo com informações da Agência Senado.

A matéria segue agora para promulgação.

