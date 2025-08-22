Topo

Notícias

Plano Brasil Soberano terá ao todo 4 linhas de crédito, detalha diretor do BNDES

Rio

22/08/2025 17h50

Rio, 22 - O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, informou que o Plano Brasil Soberano terá ao todo quatro linhas de crédito - sendo duas de investimentos e duas de capital de giro -, para mitigar o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações do Brasil."Uma linha de capital de giro é para a empresa lidar com falta de receita e uma segunda linha de capital de giro para empresas prospectarem novos mercados", disse Barbosa em coletiva para detalhar o plano lançado pelo governo.Segundo ele, a linha de capital de giro a gastos operacionais gerais terá taxa de juros fixa de até 0,66% ao mês para pequenas e médias empresas (MPMEs) e até 0,82% ao mês para grandes empresas. A linha de capital de giro a gastos operacionais tem prazo de até cinco anos, incluindo até um ano de carência, disse Barbosa.Já a linha de capital de giro para buscar novos mercados terá taxa de juros fixa de até 0,66% ao mês, com prazo também de até cinco anos, incluindo até um ano de carência, observou. O financiamento para investimentos terá taxa de juros fixa de até 0,58% ao mês para compra de máquinas e equipamentos. O valor máximo para empresas será de até R$ 150 milhões."A linha de investimento em inovação e adaptação tem prazo de até dez anos, incluindo até dois anos de carência", acrescentou o diretor.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Perspectivas de reunião Putin-Zelensky pela paz na Ucrânia se dissipam

Moraes diz que Judiciário covarde não é independente e que juiz precisa saber lidar com pressão

Para Temer, Lula 'tem prestígio', mas cenário de 2026 ainda é incerto

CNPq autoriza que bolsistas tenham outras fontes de renda; veja regras

PSG vence Angers no retorno ao Parque dos Príncipes

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Brasil, Colômbia e Bolívia unem forças pela Amazônia de olho na COP30

Moraes: Constituição de 88 garante que Brasil seja uma das maiores democracias do mundo

Para formar estoque de arroz, Conab compra 109,2 mil ton em leilões

'O juiz que não resiste à pressão que mude de profissão', afirma Moraes

Chelsea goleia West Ham por 5 a 1 em clássico londrino