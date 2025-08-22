Topo

PIB do México avança 0,6% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) do México avançou 0,6% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, conforme dados finais divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado é ligeiramente abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambos de alta de 0,7%. Na comparação anual, o PIB mexicano teve expansão de 2,2% no período, bem acima da expectativa da FactSet, de avanço de 0,1%, e da leitura preliminar, de alta de 1,2%.

