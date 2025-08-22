PF afirma que Bolsonaro recebeu R$ 44 mi desde 2023; R$ 30 mi só em um ano

A Polícia Federal afirmou — no relatório final que indiciou Jair Bolsonaro e o filho Eduardo por suspeitas de obstrução do julgamento da trama golpista — que, de março de 2023 a junho de 2025, Bolsonaro recebeu cerca de R$ 44,3 milhões em suas contas bancárias. A maior parte do montante foi recebida em apenas um ano, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, quando o ex-presidente recebeu cerca de R$ 30 milhões. A análise se baseia em informações levantadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou que há suspeitas de indícios de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos penais por parte do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro. O documento aponta que "no período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos". A defesa de Bolsonaro tem até hoje para explicar ao STF o descumprimento das medidas cautelares e a intenção de fuga para a Argentina apontadas no mesmo relatório. Veja as outras movimentações.

Câmara acelera do projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5.000. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para a tramitação do projeto e a expectativa é que o texto seja discutido e votado pelo plenário na próxima semana. Com a aprovação da urgência, a discussão não passa pelas comissões. O Executivo pediu prioridade na votação da proposta, que é uma das principais pautas econômicas do governo e deverá ser utilizada na possível campanha de reeleição do presidente Lula. O relatório do deputado Arthur Lira foi aprovado em julho na comissão especial que discutiu o tema, e prevê que a perda de arrecadação com a isenção de quem recebe até R$ 5 mil mensais será compensada com a taxação das pessoas com remuneração a partir de R$ 50 mil. Veja mais detalhes.

Incêndios na União Europeia batem recorde em 2025. Os incêndios florestais já devastaram este ano mais de um milhão de hectares (10 mil km2) na União Europeia, um recorde desde que começaram as estatísticas, em 2006. Ainda há vários focos ativos na região, especialmente em Portugal e Espanha. A área devastada corresponde a uma superfície equivalente a um terço de toda a Bélgica, superando em menos de oito meses de 2025 o recorde anterior, de 988.524 hectares, registrado ao longo de todo o ano de 2017. Individualmente, quatro países do bloco (Espanha, Chipre, Alemanha e Eslováquia) também bateram seu recorde anual. A Espanha é o país mais afetado neste ano, com mais de 400 mil hectares queimados, o que representa quase 40% da superfície impactada pelas queimadas na UE. Leia mais.

EUA iniciam revisão de vistos à procura de violações, e brasileiros podem ser afetados. O governo de Donald Trump anunciou ontem que está revisando os mais de 55 milhões de vistos válidos concedidos a estrangeiros nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Estado do país, todos os estrangeiros que já têm o documento estão sujeitos a uma "verificação contínua" e, "sempre que houver indícios de uma possível inelegibilidade", o visto poderá ser cassado. O governo americano declarou que levará em consideração "ideologias antiamericanas" ao analisar pedidos de visto e outros benefícios para imigrantes. O Serviço de Cidadania e Imigração está atualizando o manual que reúne critérios considerados na hora de analisar as candidaturas. Entenda.

Palmeiras empata com o Universitario e avança às quartas da Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Palmeiras empatou sem gols ontem com o Universitario e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. O técnico Abel Ferreira escalou uma base titular, mas o time produziu poucas jogadas ofensivas, acertou o gol em apenas uma oportunidade e perdeu o 100% de aproveitamento na competição. Nas quartas, o clube vai enfrentar o River Plate, da Argentina, em duelos que serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro. A Conmebol ainda vai divulgar as datas exatas. Saiba como foi a partida.

Botafogo perde para a LDU, é eliminado e dá adeus ao sonho do bi da Libertadores. Atual campeão do torneio, o Botafogo não aproveitou a vantagem construída no jogo de ida, que venceu por 1 a 0 no Rio, e perdeu ontem para a LDU por 2 a 0, em Quito. Villamil e Alzugaray fizeram os gols do jogo. Mesmo com um jogador a mais após expulsão de Mina na reta final da partida, o time carioca não conseguiu reagir. A LDU vai encarar o São Paulo nas quartas de final. As datas e horários do confronto serão divulgados pela Conmebol, mas a previsão é de que ocorram nas semanas de 17 e 24 de setembro. Saiba como foi o jogo.

Santos acerta a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Após demitir o técnico Cléber Xavier logo depois de sofrer uma goleada histórica diante do Vasco na última semana, o Santos anunciou a contratação do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda até o fim de 2026. O ex-profissional do Fortaleza foi a alternativa do Santos diante do insucesso na negociação com Jorge Sampaoli, ele deve chegar hoje à Vila Belmiro, mas ainda não estreará diante do Bahia, no domingo, na Fonte Nova. O auxiliar e interino Matheus Bachi estará no comando. A primeira partida de Vojvoda será contra o Fluminense em casa, dia 31.