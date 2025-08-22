Topo

Pelo menos 18 pessoas morrem na Colômbia em dois ataques atribuídos a dissidentes das Farc

22/08/2025 08h43

BOGOTÁ (Reuters) - Pelo menos 18 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na quinta-feira após dois ataques na Colômbia atribuídos a diferentes facções dissidentes do antigo grupo guerrilheiro das Farc, informaram as autoridades.

Em Cali, a terceira cidade mais populosa do país, um veículo de carga com explosivos detonou perto de uma base da Força Aeroespacial Colombiana, em um incidente que deixou seis pessoas mortas e 71 feridas, de acordo com o gabinete do prefeito.

Horas antes, um helicóptero Black Hawk UH-60 da Polícia Nacional, que participava de uma operação de erradicação de plantações de folha de coca, foi abatido no município de Amalfi, no departamento de Antioquia, deixando 12 policiais mortos.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuiu os ataques a facções dissidentes do antigo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que rejeitaram um acordo de paz de 2016 para pôr fim a um prolongado conflito interno que deixou mais de 450.000 mortos.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)

