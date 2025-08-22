Países ricos usam combate ao crime para violar soberania, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (22) países ricos que, segundo ele, usam o combate ao crime organizado como justificativa para violar a soberania de outras nações. Ele também acusou essas potências de recorrerem à pauta ambiental para adotar medidas de caráter protecionista.

O que aconteceu

A fala ocorreu durante encontro na Colômbia entre presidentes integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica. Lula defendeu que a cúpula climática COP30, prevista para novembro no Brasil, seja produtiva. Segundo ele, o evento não pode se resumir a "um desfile de discursos".

Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania. Lula

O presidente não mencionou incidentes específicos. Nesta semana, no entanto, os Estados Unidos enviaram três navios militares com mísseis guiados para a costa da Venezuela. A medida faria parte de uma ação contra supostas ameaças de cartéis de drogas latino-americanos, segundo o governo norte-americano.

Lula também voltou a defender o multilateralismo, especialmente em questões ambientais. "Não existe saída individual para a crise climática... Se a gente não tiver uma nova governança mundial, a gente não conseguirá implementar uma nova política climática", afirmou.

O presidente criticou ainda a postura dos Estados Unidos em decisões globais. "Para ter essa governança mundial, você não pode acabar com o multilateralismo. Você não pode fazer o que o presidente americano está fazendo, tomando decisões sozinho, sem levar em conta que existe a OMC, sem levar em conta a ONU, sem levar em conta nada. Então é nesse clima que a gente vai chegar na COP30."

* Com informações da Reuters.