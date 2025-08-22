Topo

Notícias

Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

22/08/2025 14h24

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que países ricos usam o pretexto do combate ao crime organizado para violar a soberania de outros países e da luta contra o desmatamento para adotar medidas protecionistas.

Em encontro na Colômbia de presidentes integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica, Lula defendeu ainda que a cúpula climática COP30, a ser realizada no Brasil em novembro, gere resultados e não seja apenas um desfile de discursos.

"Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania", disse Lula.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

TJSP diminui pena de Brennand em caso de estupro; Renzo Gracie testemunhou

Relatório da PF mostra queixas de Eduardo ao pai sobre Nikolas

Bolsonaro pode ser preso preventivamente? Prazo da defesa se encerra hoje

Técnico do Newcastle confirma ausência de Isak contra o Liverpool

Irã se reunirá com países europeus na próxima semana para abordar programa nuclear

Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

Canadá elimina tarifas sobre produtos dos EUA em conformidade com o T-MEC

Gleisi defende que petistas, incluindo ela e Haddad, sejam candidatos em 2026

FBI faz buscas na casa de John Bolton, ex-conselheiro de Trump, hoje opositor

Veto a canetas no SUS restringe emagrecimento à elite, diz associação

Qual a importância do 'cinturão fortificado' do Donbass?