Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que países ricos usam o pretexto do combate ao crime organizado para violar a soberania de outros países e da luta contra o desmatamento para adotar medidas protecionistas.

Em encontro na Colômbia de presidentes integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica, Lula defendeu ainda que a cúpula climática COP30, a ser realizada no Brasil em novembro, gere resultados e não seja apenas um desfile de discursos.

"Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania", disse Lula.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)