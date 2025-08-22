Pai de Miguel Uribe vai substituí-lo como pré-candidato nas eleições de 2026 na Colômbia

Miguel Uribe Londoño, pai do senador assassinado a tiros Miguel Uribe Turbay, assumirá o lugar de seu filho como pré-candidato presidencial da direita nas eleições de 2026 na Colômbia, anunciou seu partido político nesta sexta-feira (22).

Uribe Turbay morreu na semana passada devido a ferimentos na cabeça após um ataque armado em junho, que intensifica a polarização e revive os fantasmas dos piores anos da violência política, com cinco candidatos presidenciais assassinados durante a segunda metade do século XX.

"A partir de hoje (Uribe Londoño) entra no processo de seleção do candidato presidencial", anunciou em comunicado o Centro Democrático, o maior partido de direita na Colômbia cujo líder histórico é o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), sem parentesco com a família Uribe Turbay.

Com 79 anos, Uribe Londoño entrará na disputa com outros pesos pesados de seu setor, como as legisladoras María Fernanda Cabal e Paloma Valencia, "para escolher um único candidato" entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, acrescentou o partido.

Uribe Londoño foi casado com a renomada jornalista Diana Turbay, sequestrada em 1990 por ordem de Pablo Escobar e assassinada durante uma operação de resgate. Na época, o pequeno Miguel, filho de ambos, tinha cinco anos.

"Há 34 anos, a guerra levou aquela que foi minha esposa", disse em discurso pouco antes do enterro de seu filho na semana passada. "Tive que dizer a uma criança (...) com toda a dor da minha alma a horrível notícia do assassinato de sua mãe."

"Essa absurda violência também me arranca esse mesmo menino", acrescentou.

Quando sua esposa foi assassinada, Uribe Londoño era um reconhecido empresário do café. Entre 1988 e 1990, foi vereador de Bogotá. Ele é membro do Centro Democrático desde sua fundação em 2013 e logo depois foi coordenador do partido na capital.

As autoridades da Colômbia capturaram seis pessoas vinculadas ao assassinato de Uribe Turbay, incluindo o atirador de 15 anos, e apontam como principal suspeita a dissidência das Farc conhecida como Segunda Marquetalia.

