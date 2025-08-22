ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total

Gaza: fome oficial, ofensiva israelense e denúncia de "arquitetura da fome"

Fome declarada: O organismo internacional IPC confirmou que a Cidade de Gaza e áreas vizinhas estão em situação de fome (fase 5), com 500 mil pessoas em risco imediato de morte e quase toda a população de 2 milhões enfrentando fome severa. Outras duas regiões — Deir al-Balah e Khan Younis — podem entrar em fome até setembro.

Relatório explosivo: A Forensic Architecture e a World Peace Foundation acusam Israel de dismantelar o modelo civil de distribuição de ajuda e impor um "modelo militar" desde março, transformando a comida em instrumento de pressão política e militar. Foram documentados 64 ataques a civis em busca de ajuda.

Ofensiva iminente: Israel ordenou a evacuação de hospitais e ONGs no norte de Gaza, o que pode deslocar 1 milhão de pessoas. O Hamas rejeitou. Bombardeios nas últimas 24h mataram 48 civis. Israel convocou 60 mil reservistas e aguarda aval de Netanyahu para tomar Gaza City.

Trégua pendente: O Hamas aceitou proposta de cessar-fogo de 60 dias mediada por Egito e Catar em troca de reféns, mas Israel ainda não respondeu.

Números da guerra: Desde outubro de 2023, morreram 60 mil palestinos e cerca de 1.200 israelenses.

Ucrânia: entre diplomacia e opções militares

Cúpulas diplomáticas: Após a reunião de Trump e Putin no Alasca, seis líderes europeus se reuniram em Washington com Trump e Zelensky. O presidente americano acenou com garantias de segurança à Ucrânia, mas depois limitou a possibilidade a apoio aéreo, insistindo que a Europa arque com o "maior peso".

Negociações diretas: Trump disse que prepara uma cúpula bilateral Putin-Zelensky, seguida de encontro a três. Europeus exigem cessar-fogo antes de qualquer reunião.

Opções militares: Chefes militares de EUA e Europa discutiram em Washington planos de garantias.

- Força europeia em solo ucraniano, sob comando dos EUA;

- Apoio aéreo americano, que poderia incluir uma zona de exclusão aérea.

Líderes como Macron, Starmer e Merz já sinalizaram apoio a uma coalizão de dispostos. Especialistas alemães dizem que seriam necessários dezenas de milhares de soldados por anos.

Ceticismo: Enquanto Trump busca um legado de "pacificador", Putin avança lentamente no campo de batalha e pode usar negociações para ganhar tempo.

Colômbia: atentados simultâneos reacendem fantasma do terrorismo urbano

Dois ataques coordenados: Em Cali, um carro-bomba matou 6 pessoas em uma base militar. Em Antioquia, um helicóptero da Polícia foi derrubado por um drone, matando 12 agentes.

Autores: O governo atribui à facção de Iván Mordisco, líder de dissidências das FARC unificadas no Estado Mayor Central.

Resposta do governo: Petro classificou como "reação terrorista" à Operação Perseo no Micay. A ministra da Defesa anunciou que as dissidências, o Clan del Golfo e a Segunda Marquetalia serão tratados como organizações terroristas internacionais.

Grave sinal: O uso de drones armados contra helicópteros enfraquece a superioridade aérea do Estado. Apenas 25% da frota está operacional. Especialistas apontam deterioração da segurança desde o Acordo de Paz de 2016.

Clima social: Pesquisas mostram que a segurança voltou a ser a principal preocupação dos colombianos, no nível mais alto em quase uma década. Leia mais.

EUA: endurecimento migratório sob Trump

Fechamento de prisão migratória: Uma juíza federal ordenou o fechamento da controversa prisão "Alligator Alcatraz", construída nos Everglades, por causar danos ambientais irreparáveis e abrigar detentos em condições abusivas. O campo chegou a ter 1.400 imigrantes; hoje abriga 700.

Revisão massiva de vistos: O governo anunciou a revisão de todos os 55 milhões de vistos válidos nos EUA sob regime de "vigilância contínua". Indícios de irregularidades ou "anti-americanismo" em redes sociais poderão levar a revogação imediata e deportação.

Estudantes na mira: Desde janeiro, o secretário de Estado Marco Rubio já revogou 6.000 vistos de estudantes, 4.000 por violações legais. Solicitantes precisam agora liberar acesso integral às redes sociais para obter vistos de estudo e intercâmbio.

Nova ênfase política: O governo incluiu "promoção de ideologias antissemitas" como critério de exclusão migratória. Universidades e ativistas acusam a Casa Branca de confundir protestos pró-Palestina com apoio ao terrorismo.

Outras notas internacionais

Paquistão: Chuvas monçônicas já deixaram quase 400 mortos e mais de 25 mil resgatados; especialistas culpam mudanças climáticas e desmatamento.

Nord Stream: Preso na Itália o ucraniano Serhii K., acusado de orquestrar as explosões dos gasodutos em 2022; será extraditado à Alemanha.

Irã: Marinha realizou exercícios "Poder Sustentável" para reforçar imagem de dissuasão após ataques israelenses e americanos destruírem defesas e instalações nucleares.

Nota curiosa: No Canadá, a deputada Marwah Rizqy quebrou recorde ao vestir 360 gravatas ao mesmo tempo em sua despedida da política.