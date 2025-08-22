Topo

Onda de calor que atinge o Rio permanece até este sábado

22/08/2025 08h02

O veranico que atinge o Rio de Janeiro desde o início da semana vai permanecer nesta sexta-feira (22), quando a temperatura máxima deve chegar aos 34ºC, de acordo com a previsão do Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade. O céu ficará claro a parcialmente nublado, sem chuva, com ventos fracos a moderados soprando na direção Sudeste.

Para este sábado (23), o céu ficará claro a parcialmente nublado, sem chuva, com ventos moderados, na direção Nordeste. A temperatura máxima ficará em torno dos 33ºC.

No domingo (24), o tempo começa a mudar, e a temperatura entra em declínio, com rajadas de vento forte, devido a uma massa de ar frio que passa pelo oceano. Não chove, mas a temperatura máxima não deve ultrapassar os 29ºC.

