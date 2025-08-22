O que significam os R$ 44 milhões recebidos por Bolsonaro desde 2023?

Um dia após a notícia de que Jair e Eduardo Bolsonaro foram indiciados por obstrução de Justiça na ação penal da tentativa de golpe de Estado, a PF revelou que o ex-presidente recebeu R$ 44 milhões desde 2023, quase metade deles de Pix de apoiadores, com indícios de lavagem de dinheiro e de outros crimes.

Para o jurista Wálter Maierovitch, há mesmo sinais de crimes nas movimentações financeiras de Bolsonaro. O colunista ilustra sua convicção com um adágio português: "Quem cabritos possui, mas cabras não as tem, de algum lugar os cabritos provêm"...

Mas Josias de Souza presta seu tributo à genialidade de Bolsonaro, que, ao criar uma conta e pedir contribuições via Pix, "convence um grupo de pessoas a depositar milhões na sua conta sem receber nada em troca, exceto distúrbios".

Surpreso, Reinaldo Azevedo constata que o "simplão da farofa", o sujeito sem modos que aparecia comendo refeições toscas em diversas circunstâncias, até internacionais, na realidade é multimilionário.

E Leonardo Sakamoto afirma que o golpe de Bolsonaro gera um Pix que financia mais golpe.

E a colunista Amanda Klein conclui: com seus recentes atos, Bolsonaro jogou fora o capital político e o favoritismo eleitoral da direita para 2026. Nunca foi pela Débora do Batom, nunca foi pelas senhoras com a Bíblia na mão, constata Amanda.

