O que o Fed fará em setembro ainda não está decidido, diz Collins

(Reuters) - Ainda não está o que os membros do Federal Reserve farão em sua próxima reunião, em setembro, com os riscos para o pleno emprego e a estabilidade de preços em um "equilíbrio delicado", disse a presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, nesta sexta-feira.

"Eu diria que não está fechado em termos do que faremos na próxima reunião, mas uma série de possibilidades está sobre a mesa, e vamos obter mais dados até lá", disse Collins à Bloomberg Television em uma entrevista no simpósio econômico anual do Federal Reserve em Jackson Hole.

(Reportagem de Dan Burns)