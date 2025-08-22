Topo

Notícias

O que o Fed fará em setembro ainda não está decidido, diz Collins

22/08/2025 10h49

(Reuters) - Ainda não está o que os membros do Federal Reserve farão em sua próxima reunião, em setembro, com os riscos para o pleno emprego e a estabilidade de preços em um "equilíbrio delicado", disse a presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, nesta sexta-feira.

"Eu diria que não está fechado em termos do que faremos na próxima reunião, mas uma série de possibilidades está sobre a mesa, e vamos obter mais dados até lá", disse Collins à Bloomberg Television em uma entrevista no simpósio econômico anual do Federal Reserve em Jackson Hole.

(Reportagem de Dan Burns)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

Vendedores de vinho nos EUA no limbo apesar de acordo tarifário com UE

Vídeo de idoso com tornozeleira não tem ligação confirmada aos atos de 8/1

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico

As mulheres têm razão: falta homem no Brasil, revela PNAD Contínua do IBGE

Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

Após fugir de Maduro e então de Trump, venezuelanos buscam refúgio na Espanha

Por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil? Em quais Estados isso é mais comum?