'O juiz que não resiste à pressão que mude de profissão', afirma Moraes

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) defendeu hoje a independência do Poder Judiciário em evento no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

"O juiz que não resiste à pressão que mude de profissão", disse Moraes. A declaração veio após o ministro ser alvo de sanções nas últimas semanas por parte do governo americano em razão da condução dos processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tramitam no STF.

Poder judiciário no Brasil é "independente", "respeitado" e "corajoso", segundo Moraes. "Um Judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado não é um Judiciário independente", afirmou ele.

"Normalidade democrática não significa tranquilidade", afirmou o ministro. "Significa saber reagir a turbulência", completou ele, que disse que há "mecanismos importantes" e "instrumentos necessários para garantir essa normalidade".

Ministro chamou polarização político de "nociva" e defendeu que ela seja superada. Ele criticou "o ódio que se destila nas redes sociais" e afirmou que "todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques" e tem hoje um "Estado Democrático de Direito".

"Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos", disse Moraes. "Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado", acrescentou. "Quem não quer responsabilidade é porque não tem coragem de assumir os seus atos", concluiu.

Impunidade, omissão e covardia podem, num 1º momento, parecerem o caminho mais rápido e fácil para acabar com os problemas. Mas é um caminho falso. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que optaram por essa trinca acabaram corroendo os valores mais importantes da democracia

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em encontro do LIDE hoje no Rio

Na mira bolsonarista

Em culto no Rio ontem, Silas Malafaia associou Moraes ao nazismo. O pastor chamou o ministro de chefe da Gestapo, polícia política de Hitler. Na quarta (20), Malafaia foi alvo de uma operação de busca e apreensão ligada a um inquérito que investiga suspeitas de obstrução à Justiça na ação da trama golpista.

Após operação de quarta, Malafaia chamou ministro de ditador e criminoso. "Ele estabelece o crime de opinião no Estado democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém?", disse o pastor a simpatizantes após o depoimento no aeroporto do Galeão.

Flavio Bolsonaro (PL-RJ) disse que Moraes persegue sua família e viola direitos humanos. "Ele, Alexandre de Moraes, é reconhecidamente um violador de direitos humanos", disse o senador na última quarta (20).

Bolsonaro tem até 20h34 de hoje para explicar pedido de asilo a Moraes. A suposta intenção do ex-presidente de solicitar a medida veio a público na quarta (20), quando material de inquérito da Polícia Federal foi revelado. Uma carta com o pedido ao governo argentino foi localizada no celular de Bolsonaro.