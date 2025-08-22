Topo

Núcleo da inflação do Japão desacelera em julho mas permanece acima da meta

22/08/2025 06h50

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão desacelerou pelo segundo mês consecutivo em julho, mas permaneceu acima da meta de 2% do banco central, mantendo vivas as expectativas do mercado de outro aumento da taxa de juros nos próximos meses.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui itens como alimentos frescos, aumentou 3,1% em julho em relação ao ano anterior, mostraram dados do governo nesta sexta-feira, ante previsão do mercado de alta de 3,0%.

O aumento foi menor do que o avanço de 3,3% em junho, devido, em grande parte, ao efeito de base do aumento dos preços de energia do ano passado, decorrente do fim dos subsídios governamentais para reduzir as contas de combustível.

"A inflação está claramente desacelerando em relação a maio, quando atingiu 3,7%, e espera-se que continue a diminuir pelo resto do ano devido a uma moderação nos aumentos do preço do arroz e à retomada dos subsídios à energia", disse Kazutaka Maeda, economista do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda.

"Ainda assim, a inflação continua elevada. A situação dos preços continua a sustentar o argumento para que Banco do Japão aumente a taxa de juros", disse ele, acrescentando que uma alta pode ocorrer já em outubro.

(Reportagem adicional de Takahiko Wada)

