Nicolás Maduro não foi assassinado por militar venezuelano

22.ago.2025 - Publicação tem tom conspiratório e narrativa sem sentido Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook
Isabela Aleixo
do UOL

Do UOL, no Rio

22/08/2025 18h07

Não é verdade que Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, tenha sido assassinado por militares no dia 16 de agosto.

Ele já fez uma série de aparições e deu declarações públicas recentemente. Publicações nas redes sociais usam tom conspiracionista para disseminar história sem sentido.

O que diz o post

Um vídeo com imagens ilustrativas diz que Maduro teria sido assassinado no dia 16 de agosto por um general que "se virou contra ele". A narração afirma ainda que "informações de inteligência sugerem que uma fuga secreta poderia estar em andamento" e que o destino seria o Brasil, mesmo depois de dizer que ele foi morto.

Por que é falso

Nicolás Maduro está vivo. Ao contrário do que afirma a publicação, o ditador venezuelano tem feito uma série de declarações públicas em meio a escalada de tensão com os Estados Unidos. Ontem, por exemplo, ele convocou a milícia e os reservistas para um alistamento no fim de semana com o objetivo de enfrentar as ameaças dos EUA. Os perfis oficiais de Maduro no Instagram e no Facebook (aqui) também fizeram publicações no dia de hoje. "Na Venezuela nos preparamos para a paz. Há uma coordenação total para defender nossa integridade territorial e a estabilidade nacional. A paz de nosso povo é sagrada", diz um post desta sexta-feira.

EUA aumentou recompensa por Maduro e enviou navios de guerra. Em julho, o governo Trump anunciou ter aumentado a recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro, a quem os EUA acusa de ligações com o narcotráfico. Esta semana, foram enviados três destróieres com sistemas antimíssil e mísseis de ataque para a costa da Venezuela. O governo Trump argumenta que o motivo do envio das embarcações de guerra seria combater o tráfico de drogas em águas internacionais.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

