Netanyahu diz que monitor de fome ignora recentes medidas humanitárias de Israel em Gaza

22/08/2025 12h13

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou na sexta-feira um relatório de um monitor global da fome que afirma que a Cidade de Gaza e as áreas vizinhas estão oficialmente em situação de fome, dizendo que o monitor ignora as recentes medidas humanitárias de Israel.

"O relatório do IPC é uma mentira absoluta. Israel não tem uma política de fome. Israel tem uma política de prevenção da fome. Desde o início da guerra, Israel permitiu que 2 milhões de toneladas de ajuda entrassem na Faixa de Gaza, mais de uma tonelada de ajuda por pessoa", afirmou Netanyahu em um comunicado. 

O sistema de Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês) informou que 514.000 pessoas -- cerca de um quarto dos palestinos em Gaza -- estão em situação de fome, e o número deve aumentar para 641.000 até o final de setembro.

(Reportagem de Jana Choukeir e Howard Goller)

