EUA enviaram navios à Venezuela, mas não o maior porta-aviões do mundo

Não é verdade que "o maior porta-aviões do mundo" foi enviado pelos Estados Unidos para a costa da Venezuela.

O governo de Donald Trump enviou, de fato, navios de guerra para a região, mas não o USS Gerald R. Ford, que está na Europa.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "EUA posicionam no Caribe contra Maduro o porta-aviões USS Gerald R. Ford, capaz de lançar 75 caças e operar por cerca de 20 anos sem reabastecer". O conteúdo é acompanhado de uma legenda que afirma que se trata do "maior e mais avançado porta-aviões do planeta".

Por que é distorcido

Estados Unidos enviaram navios à costa da Venezuela, mas não o USS Gerald R. Ford. Foram enviados três destróieres com sistemas antimíssil e mísseis de ataque. Os navios são o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, da classe Arleigh Burke. O governo Trump argumenta que o motivo do envio das embarcações de guerra seria combater o tráfico de drogas em águas internacionais.

USS Gerald R. Ford está na Europa. Conhecido como o maior porta-aviões do mundo, segundo informações da Marinha dos EUA, o USS Gerald R. Ford atravessou o Estreito de Dover em direção ao Mar do Norte no dia 17 de agosto (leia aqui, em inglês).

Aumento da tensão com a Venezuela. A ação americana acontece após o governo ter aumentado a recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro, a quem os EUA acusa de ligações com o narcotráfico.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mas de 36 mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

