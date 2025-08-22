Nagel, do BCE, vê poucos motivos para reduzir os juros ainda mais

JACKSON HOLE, WYOMING (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel disse nesta sexta-feira não ver muitos motivos para cortes adicionais na taxa de juros, uma vez que a inflação de serviços continua alta.

"Não vejo tantos argumentos que me levem ao ponto de dizer que deveríamos fazer mais aqui", disse o presidente do Bundesbank, o banco central alemão, na Bloomberg TV, acrescentando que a barra para mais cortes é alta.

(Reportagem de Francesco Canepa)