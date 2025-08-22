Topo

Notícias

Nagel, do BCE, vê poucos motivos para reduzir os juros ainda mais

22/08/2025 11h41

JACKSON HOLE, WYOMING (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel disse nesta sexta-feira não ver muitos motivos para cortes adicionais na taxa de juros, uma vez que a inflação de serviços continua alta.

"Não vejo tantos argumentos que me levem ao ponto de dizer que deveríamos fazer mais aqui", disse o presidente do Bundesbank, o banco central alemão, na Bloomberg TV, acrescentando que a barra para mais cortes é alta.

(Reportagem de Francesco Canepa)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Saiba quem mais doou dinheiro a Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF

Brasil é homenageado no Festival Internacional de Teatro de Rua de Aurillac, na França

Um ano após união em eleição, esquerda francesa tenta evitar fraturas

Rural Clima: plantio antecipado da soja pode elevar potencial do milho 2ª safra

Irã e potências europeias concordam em retomar negociações nucleares na próxima semana

Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar 'óleo e vinagre'

MP-SP pede prisão para dono da Ultrafarma por não pagar fiança de R$ 25 milhões

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA