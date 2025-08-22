Na Colômbia, Lula pede apoio a fundo de florestas e discute ação conjunta contra narcotráfico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (22), em Bogotá, da 5ª Cúpula de Presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Lula busca apoio e consenso entre os oito países do grupo para posições sobre a COP30 e políticas de proteção do bioma amazônico. O governo brasileiro pretende que um dos principais resultados da convenção em Belém seja o anúncio de contribuições bilionárias ao Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF.

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Além das questões climáticas e da COP30, os líderes sul-americanos devem discutir temas de conjuntura em encontros bilaterais, como os barcos americanos que estão se dirigindo ao Caribe. O governo brasileiro avalia que, pela abrangência do fórum, ele é oportuno para transmitir mensagens relevantes no contexto atual.

O principal recado está relacionado à agenda surgida na cúpula anterior, que trata da necessidade de se "tomarem as rédeas" do combate aos ilícitos transnacionais na região, sendo o narcotráfico o principal deles. Seria um recado claro para o presidente americano, Donald Trump, que vem usando o tema como desculpa para deslocar efetivos militares para a região. O assunto é motivo de preocupação no Palácio do Planalto e foi abordado nas conversas de Lula com o presidente do Equador, Daniel Noboa, esta semana em Brasília.

Durante a quarta reunião de chanceleres da OTCA, que ocorreu na quinta-feira na capital colombiana, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, destacou que o combate ao narcotráfico é tema fundamental para o desenvolvimento e a segurança dos países da região, que precisam atuar juntos para enfrentá-lo. Ele também mencionou os crimes ambientais - que já são a terceira maior fonte de recursos para o crime no mundo - como uma responsabilidade que deve ser compartilhada por todos os países, não apenas na Bacia Amazônica.

O Brasil, segundo o ministro, defende a adoção de um marco legal vinculante dedicado ao combate a crimes ambientais no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado. Vieira ainda pediu o apoio dos países amazônicos para mobilizar potenciais países investidores a anunciarem aportes e contribuições ambiciosas, de modo a garantir a capitalização e a operacionalização do TFFF nos próximos meses. Lula fará o mesmo nesta sexta.

O fundo precisa de US$ 25 bilhões para alavancar outros US$ 100 bilhões e tornar-se um dos mais modernos mecanismos de proteção a florestas do mundo. Além de sua função óbvia, o fundo deverá remunerar com percentuais de mercado os investidores.

Declaração de Bogotá

Lula desembarcou em Bogotá na noite de quinta-feira. A cúpula da OTCA começa às 9h (horário local), quando as autoridades do grupo se encontram com representantes da sociedade civil. A partir de 11h30, na Casa de Nariño, sede e residência do presidente colombiano, Gustavo Petro, acontece a reunião privada dos oito países amazônicos, que será seguida de almoço e da adoção do principal resultado da iniciativa colombiana para o encontro, que é a Declaração de Bogotá.

Há previsão de uma bilateral de Lula com Petro, em horário a confirmar. Esta é a terceira viagem de Lula à Colômbia. As anteriores foram a Letícia (em junho de 2023) e Bogotá, em visita de Estado, em abril de 2024, quando os dois países elevaram o status da relação bilateral a parceira estratégica.

Desde então, foi negociado, e está para ser adotado em reunião de chanceleres em Brasília, um plano de ação para essa parceria estratégica que coloca linhas de ação mais ambiciosas para o relacionamento bilateral. O encontro será marcado depois desta visita à capital colombiana.

Além de Lula e Petro, a vice-presidente do Equador, Verónica Abad, participa da cúpula da OTCA. Os demais países enviam chanceleres e autoridades de alto escalão. A avaliação é que o não comparecimento de alguns líderes dos países do grupo não prejudica a força dos documentos a serem divulgados, já que tiveram a chancela prévia dos oito governos e só serão adotados neste encontro.