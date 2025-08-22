Ela é tetraplégica e até abrir conta foi desafio: 'Pedia assinatura manual'

Liliane Claudia, 34, tornou-se especialista em acessibilidade e hoje lidera um time de design de produto pensando nas diversas formas com que pessoas com e sem deficiência podem usar uma tecnologia. Mas seu interesse pela área surgiu de experiências negativas que ela teve como uma mulher com tetraplegia. Ao UOL, ela contou essa história.

Mobilidade para todos

"Eu fiquei tetraplégica aos 14 anos por um erro médico. Tive leucemia aos 12 e, durante os tratamentos de quimioterapia, numa punção lombar, aconteceu o erro. Na época, eu gostava muito de música, tocava violino, teclado, queria ser dançarina. Aí a vida mudou o rumo, mas hoje eu falo que deu certo.

Tive muitas complicações usando cadeira de rodas. Todos os lugares que vou exigem uma arquitetura específica, e a mobilidade tem de ser pensada não só para mim, mas para quem está empurrando minha cadeira. Às vezes, a inclinação da rampa gera mais dificuldade para empurrar.

Liliane oferece palestras sobre design, tecnologia e criatividade Imagem: Arquivo pessoal

Já o mundo digital, para mim, se transformou totalmente. Na época em que fiquei tetraplégica, eu ainda não tinha acesso ao computador e tinha um celular de botão. Nunca toquei no touchscreen com o dedo. Quando me tornei designer de produto em 2017, prototipava a interface de touchscreen.

Depois, me tornei especialista em acessibilidade pela necessidade de olhar para essas questões. Lembro que eu passava muitas dificuldades no trabalho para acessar as ferramentas da empresa: sempre tinha alguém me ajudando.

Fiquei um ano inteiro me especializando e tive a oportunidade de entrar na Accenture para atuar como especialista em acessibilidade, onde estou até hoje. Também já tive promoções nessa área. Por isso falo que deu certo, porque fui adaptando tudo.

Ter a minha voz no processo, de como precisa ser feito, foi o que fez realmente ter sucesso. Quem está do meu lado precisa entender como é a acessibilidade.

Dificuldades com banco

Quando fiquei tetraplégica, parei de estudar. Tentei voltar dois anos depois, minha mãe ia comigo, mas meu corpo não suportou. Fiz o Cesec (Centro Estadual de Educação Continuada) para concluir as matérias do ensino fundamental e em 2014 fiz o Enem para concluir o ensino médio.

Depois, tive dificuldades para pagar a faculdade e continuar no semipresencial, então comecei a estudar UX design e trabalhar na área. Entrei nesse ramo quando fui fazer um freela e pediram conta bancária, que eu ainda não tinha.

Fui criar uma conta digital no Nubank, mas o aplicativo pedia assinatura digital manual na tela. Eu não consigo escrever com o dedo na tela, fiquei muito brava. Entrei em contato com o suporte por telefone, eles pediram desculpa e liberaram minha conta sem assinatura [a assinatura manual não é mais necessária, informou o Nubank; leia mais abaixo].

Uma coisa que falaram e me marcou muito foi que eles não sabiam que isso podia acontecer. Foi aí que comecei a pesquisar como resolver o problema e apareceram artigos de UX design. Foi natural migrar para a área.

Tive outro problema com banco quando fui contratada numa empresa. Tive de levar uma carta na agência do Itaú, e a gerente falou que não tinha como eu abrir a conta se eu não pudesse assinar o contrato.

Ela não conseguiu nenhuma outra solução a não ser nomear alguém como titular da minha conta por procuração. Achei um absurdo, não faz sentido. Levei a questão para a empresa, que se comunicou com o banco, que abriu a conta para mim [o Itaú disse que redesenhou seus processos; leia mais abaixo].

'Não assina' e 'analfabeta'

Meu documento de identidade é virtual, em que está que sou uma pessoa com deficiência. Mas uso mais o documento físico, que tem um carimbo escrito 'não assina'. Na minha carteira de trabalho tem um carimbo escrito 'analfabeto', o que é totalmente incorreto, mas era o processo interno deles.

Liliane usa mouse adaptado e cursor preso aos óculos em que o clique é nos piscar de olhos Imagem: Arquivo pessoal

Outro episódio recente foi eu perder minha conta no Instagram porque precisava fazer uma autenticação com documento. Mandei foto do meu RG, mas o sistema não reconhece, porque não tem assinatura, e pede para enviar um documento válido. Aconteceu o mesmo quando tentei criar contas em outros aplicativos de banco [a Meta afirmou que diferentes documentos de identidade são aceitos pelo Instagram; leia mais abaixo].

Pegar além das mãos

É uma questão de inovação, de tecnologia de produto, e é uma luta, primeiro, fazer as diretorias reconhecerem o valor da acessibilidade. A segunda camada é trazer sensibilidade, mas sou um pouco resistente com essa questão, porque podemos ter um olhar de 'coitadismo', de capacitismo. Isso acontece muito fácil porque somos humanos, mas ao mesmo tempo é muito necessário porque a gente não entende as barreiras que o outro passa.

Foi aí que criei o mapa da alteridade, uma releitura do mapa da empatia, e mudei as perguntas dele: o que você usa para ver além dos olhos? O que usa para falar além da boca? O que usa para pegar além das mãos? O que usa para ouvir além dos ouvidos? O time se faz essas perguntas e entende se o usuário vê com os olhos ou usa um leitor de tela, por exemplo.

Agora, estou fazendo a segunda versão do mapa da alteridade com um designer, olhando para a questão de neurodivergência, de como o cérebro opera as interfaces. Tive apoio de um neurocientista, que me ajudou a entender a questão científica do cérebro, e estamos criando essa metodologia."

O que dizem as empresas

O UOL entrou em contato com os bancos Nubank, Itaú e com o Instagram para entender os processos de abertura de contas e autenticação de identidade em casos de pessoas que não podem assinar documentos.

A assessoria de imprensa da Meta informou que diferentes documentos de identidade são aceitos pelo Instagram, inclusive de forma combinada e que não possuem assinatura, como cartão de crédito, extrato bancário e prontuário médico. A lista está neste link. A rede social também tem um guia de acessibilidade para uso do aplicativo.

Veja abaixo os posicionamentos dos bancos:

Nubank

Acessibilidade é um tema de extrema importância para o Nubank e estamos sempre trabalhando para que nossos fluxos sejam inclusivos e fáceis de usar por todos os perfis de clientes. Lamentamos a experiência negativa relatada pela cliente e informamos que desde 2021, a assinatura manual digital no celular não é necessária para a abertura de conta.

Registramos o aceite de contratos de forma digital, com validação da identidade feita através do envio de documentos e por tecnologia de reconhecimento facial. Além disso, para clientes com deficiência visual, disponibilizamos, ainda, a opção de validação via central de atendimento e a oferta de cartões braille.

Itaú

Nos últimos anos, a tecnologia evoluiu e, com ela, também evoluíram os caminhos para garantir mais autonomia e inclusão. Hoje, as pessoas, inclusive as que possuem algum tipo de deficiência, não precisam mais ir até uma agência bancária para abrir uma conta.

Processos foram redesenhados justamente para que o atendimento seja pleno, acessível e respeite a realidade de cada um. Neste contexto, o Itaú Unibanco investe de forma contínua para promover acessibilidade e autonomia a todos os clientes. No aplicativo do banco, todas as experiências são compatíveis com tecnologias assistivas, como leitores de tela e recursos de ampliação. As aberturas de contas, por exemplo, podem ser feitas de forma 100% remota, sem tempo limite para conclusão e com alternativas à assinatura tradicional — em casos de mobilidade reduzida, é possível apresentar um documento e finalizar o processo com o apoio da equipe interna do banco.

O Itaú ressalta que segue as diretrizes internacionais de acessibilidade (WCAG 2.1), capacita seus times e realiza testes constantes com apoio de pessoas com deficiência para promover inclusão em todas as jornadas, físicas ou digitais, para os clientes.