Moraes: Constituição de 88 garante que Brasil seja uma das maiores democracias do mundo

22/08/2025 18h31

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o Brasil chega a 2025 com instituições independentes, uma economia em crescimento e com a sociedade civil atuante. Em sua avaliação, a Constituição delineou linhas importantes para se alcançar a plenitude democrática.

"Estamos no superávit, enquanto país, nós evoluímos. Não foram 37 anos de tranquilidade desde a promulgação da Constituição, mas as balizas da Constituição de 88 garantiram que, independentemente de problemas, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo", disse.

Moraes participa do 24º Fórum Empresarial Lide, que é realizado na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua fala, defendeu que é preciso usar os instrumentos previstos na Constituição nos momentos em que não há tranquilidade.

"A normalidade democrática não significa tranquilidade, significa saber reagir à turbulência. Temos, atualmente, uma nociva polarização política que gera reflexos que precisamos superar", defendeu. "A história nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem num primeiro momento parecer o caminho mais rápido, mas isso é falso. Todos os países que optarem pela impunidade, omissão e covardia corroeram a democracia", alertou

Moraes lembrou que nenhuma grande democracia sofreu dois impeachments num período de 37 anos, mas que mesmo assim o país alcançou resultados em níveis não vistos em nenhum país do mundo. Ele exemplificou os aprendizados durante a pandemia, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) funcionou muito bem, segundo o ministro.

