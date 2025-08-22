Topo

Ministra da Economia da Alemanha diz que retração no 2º trimestre mostra "necessidade urgente de ação"

22/08/2025 08h14

BERLIM (Reuters) - A ministra da Economia da Alemanha, Katherina Reiche, pediu reformas econômicas urgentes nesta sexta-feira, depois que o escritório federal de estatísticas divulgou uma queda mais forte do que o esperado no Produto Interno Bruto do segundo trimestre.

"Os números ilustram a necessidade urgente de ação", disse Reiche em um comunicado, acrescentando que "reformas estruturais ousadas e de maior alcance são essenciais para que a economia alemã se torne competitiva".

Essas reformas incluem jornadas de trabalho mais flexíveis, uma redução nos custos trabalhistas não salariais, menos burocracia e preços mais baixos de energia, além de diminuir, em vez de aumentar, a carga tributária sobre as empresas, disse ela.

(Texto de Rachel More)

