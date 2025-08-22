Minério de ferro tem nova perda semanal, puxada por alta da produção de aço na China

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira, estendendo as perdas em base semanal para a segunda semana consecutiva, já que o aumento da produção de aço na China pressionou as margens das siderúrgicas e os custos dos insumos.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuou 0,71%, a 770 iuanes (US$107,25) a tonelada. O índice caiu 0,97% esta semana.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura perdeu 0,71%, a US$100,45 a tonelada, com baixa acumulada de 1,42% até agora nesta semana.

"Novos dados semanais divulgados na quinta-feira indicaram que algumas usinas siderúrgicas começaram a aumentar a produção de determinados produtos, em linha com as tendências que observamos nas últimas duas semanas usando imagens e leituras térmicas diárias de satélite", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura.

Como resultado, a produção de aço relativamente maior em um ambiente de demanda fraca pressiona para baixo as margens do aço e os custos dos insumos, incluindo o minério de ferro, acrescentou Atilla.

Enquanto isso, os estoques totais de minério de ferro nos portos da China aumentaram 0,2% em relação à semana anterior, para 138,5 milhões de toneladas em 21 de agosto, de acordo com dados da Mysteel, pressionando ainda mais os preços.

Em paralelo, a China solicitou consultas de disputa na Organização Mundial do Comércio sobre as sobretaxas e cotas do Canadá sobre produtos de aço e alumínio.

Isso ocorre após o anúncio do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, no mês passado, de uma tarifa de 25% sobre as importações de aço de qualquer país que contenha aço derretido e derramado na China antes do final de julho, como parte dos esforços para proteger a indústria siderúrgica doméstica do Canadá.

(Reportagem de Lucas Liew)