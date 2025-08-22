Topo

Notícias

Milei sofre derrota no Congresso com aprovação de aumento de gastos pelo Senado

22/08/2025 10h35

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu um revés legislativo na quinta-feira, depois que o Senado rejeitou uma série de decretos presidenciais e aprovou aumentos orçamentários para universidades públicas.

Milei tem buscado controlar a inflação no país com uma austeridade rigorosa e bloqueando quaisquer leis que o Congresso, controlado pela oposição, possa aprovar e que afetem as finanças do Estado.

Os senadores aprovaram o financiamento de universidades nacionais, incluindo um aumento nos salários de seus funcionários. Eles também debateram um aumento no orçamento da saúde por meio da declaração de uma emergência pediátrica por dois anos.

"A universidade pública argentina é parte de nossa identidade nacional, e defendê-la é uma decisão para o futuro", disse a senadora Alejandra Vigo, da aliança peronista de oposição.

Milei disse que vetará leis que envolvam um aumento nas alocações orçamentárias.

A câmara alta também rejeitou cinco decretos presidenciais que buscavam reduzir a estrutura do Estado, um revés para o ajuste fiscal de Milei, que ele vem promovendo desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023.

O governo, que tem minoria tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, enfrentou outro obstáculo legislativo na quarta-feira, quando representantes da oposição conseguiram os votos necessários para anular um veto que Milei impôs em um aumento nos subsídios para deficientes.

"Enfrentamos um Congresso sequestrado pelo kirchnerismo (peronismo), um Congresso que responde apenas aos seus próprios interesses", disse Milei anteriormente em um evento com líderes empresariais.

"Eles nos lembraram que têm apenas uma agenda legislativa, que é a falência do Estado nacional", acrescentou.

(Reportagem de Eliana Raszewski)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

Vendedores de vinho nos EUA no limbo apesar de acordo tarifário com UE

Vídeo de idoso com tornozeleira não tem ligação confirmada aos atos de 8/1

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico

As mulheres têm razão: falta homem no Brasil, revela PNAD Contínua do IBGE

Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

Após fugir de Maduro e então de Trump, venezuelanos buscam refúgio na Espanha

Por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil? Em quais Estados isso é mais comum?