Mendonça: 'Bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, e não pelo medo'

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça afirmou hoje, em um evento do 24º Fórum Empresarial do Lide, no Rio de Janeiro, que "um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo".

O que aconteceu

Mendonça disse que decisões de juízes devem "gerar a paz social, e não caos, incerteza e insegurança". No evento, o ministro fez um discurso cujo tema foi o "estado democrático de direito". Segundo ele, no direito, "estado democrático de direito" significa "um estado em que as leis governam e não mais a vontade pessoal, não são os interesses individuais, mas a governança está na lei e a racionalidade deve estar presente.

Ministro destacou que o estado democrático de direito precisa de "equilíbrio institucional". "O estado de direito foi concebido a partir da ideia de um sistema institucional de freios e contrapesos. Na nossa Constituição, se fala em independência e harmonia entre os poderes", disse ele. Segundo o ministro, o estado democrático "demanda instituições justas, instituições responsáveis com a sociedade e com o bem comum."

Mendonça defendeu contenção do Judiciário. Segundo ele, o Estado de Direito fortalecido "demanda uma alta contenção do poder judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte no nosso país", disse ele. "Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição."

Estado onde as leis governam, e não a vontade pessoal, ressaltou ministro. Segundo ele, não é o estado em que devem governar os interesses individuais. "É o estado onde a racionalidade deve estar presente, onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade, e não de crise", afirmou. "O estado onde o arbítrio deve ser contido. E a justiça deve estar presente."

Fala de ministro ocorreu em meio a novo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A PF indiciou pai e filho sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal). O relatório final da investigação, entregue à Corte afirma haver indícios de que os dois cometeram crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Mendonça discursou também em meio ao acirramento das tensões entre bolsonaristas e o ministro Alexandre de Moraes — alvo de sanções dos EUA. O ministro foi indicado à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e assumiu a cadeira em dezembro de 2021.

Ministro criticou 'ativismo judicial'

Mendonça afirmou que o 'ativismo judicial' enfraquece os demais poderes. Segundo ele, o que chamou de ativismo é um sintoma do "enfraquecimento da democracia". "O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes."

Ministro disse que fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas. "Não basta o desenho das instituições. Essas instituições precisam ser materialmente justas", afirmou. Segundo ele, é preciso preservar os direitos individuais e sociais. "Instituições que fazem compromisso construtivo, que não são causas de crise, mas de estabilização da sociedade e do país".

Ele também defendeu a separação entre os poderes e o funcionamento das instituições. "Quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição". Mendonça disse ainda que instituições justas são aquelas que sabem abrir mão dos próprios interesses "em favor do interesse do bem comum".

Ministro também disse que "se algo não está dando certo é preciso haver uma reforma nas instituições". "Se algo não está dando certo, é preciso haver uma reflexão séria de reforma das instituições. Não apenas uma reforma administrativa, mas uma reforma do Estado, que perpasse executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, agências reguladoras, a fim de haver estabilidade e organicidade na sociedade brasileira."