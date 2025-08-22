MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

Topo

O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, disse nesta sexta-feira, 22, que o grupo lançará o seu próprio candidato à Presidência nas próximas eleições. O movimento tenta finalizar o processo de criação do Missão, partido político do MBL que já reuniu as 457 mil assinaturas necessárias para se viabilizar.

"Nós teremos candidato para presidente da República. Está indo para julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (o processo de) criação do nosso partido, que deverá estar pronto em até 60 dias. Com o partido Missão, estaremos nas próximas eleições com um candidato", afirmou o coordenador nacional do MBL em entrevista ao portal Metrópoles.

Para Santos, o MBL já passou da fase em que enfrentava "dilemas" para escolher o político que apoiaria. "Agora a nossa tarefa é escolher um candidato", disse.

Na quinta-feira, 21, o MBL rompeu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) anunciou a sua saída da vice-liderança do governo e acusou Tarcísio de apoiar projetos que ampliam privilégios do funcionalismo público.

Tarcísio é cotado para disputar a Presidência em 2026. O governador de São Paulo pode receber o apoio de Jair Bolsonaro (PL), uma vez que o ex-presidente está inelegível até 2030. Bolsonaro, no entanto, ainda não sinalizou quem apoiará e sustenta que vai concorrer ao Planalto.

Santos afirmou que o MBL vai apoiar Tarcísio na corrida pelo Planalto no próximo ano e criticou governador. "A gente nunca se escorou no Tarcísio. Ele é um homem público, reconheço as qualidades dele, mas ele sempre se escorou no Bolsonaro. Nós tivemos uma aliança altiva. O Guto (Zacarias) passou os projetos de lei e, em troca, ele liderou a discussão da privatização da Sabesp", afirmou.

