Mais de 100 animais são resgatados de canil; mulher é presa por prefeito

Mais de 100 animais foram encontrados em condições de maus-tratos em um canil clandestino em Embu das Artes, em São Paulo. Uma mulher foi presa pelo próprio prefeito, Hugo Prado (Republicanos).

O que aconteceu

Ação aconteceu hoje, após denúncia recebida pela Secretaria da Causa Animal. No local, entre os animais havia cerca de 80 cães de raça, entre Border Collies e Pastores de Shetland.

Os animais viviam em situação precária, sem higiene, ventilação adequada ou cuidados veterinários, segundo as autoridades. O espaço que não cumpria normas básicas da Vigilância Sanitária, colocando em risco a saúde pública e ambiental, foi interditado.

Proprietária do canil foi presa em flagrante pela polícia civil e deve responder por crime ambiental e maus-tratos a animais. Prisão foi feita pelo prefeito da cidade, Hugo Prado (Republicanos), que a levou ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes. A mulher só foi identificada como "Janaína" pela prefeitura - o UOL tenta contato com a administração municipal.

Durante a vistoria, foram encontrados cinco animais mortos no local. Segundo a prefeitura de Embu das artes, há indícios de que mais carcaças possam ser localizadas à medida que a perícia avance.

Segundo as investigações, ela criava e vendia filhotes ilegalmente, sem seguir regras de saúde, bem-estar ou leis. Os animais que foram encontrados com vida estão sendo avaliados por profissionais da Prefeitura e da Zoonoses, recebendo cuidados médicos e sendo encaminhados para um local seguro.