Topo

Notícias

OPINIÃO

Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

do UOL

Colaboração para o UOL

22/08/2025 11h05

As movimentações bancárias de Jair Bolsonaro (PL), reveladas pelo relatório da Polícia Federal, levantam suspeitas em torno de crimes cometidos, afirmou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

Segundo a análise da PF, Bolsonaro recebeu cerca de R$ 44,3 milhões em suas contas bancárias de março de 2023 a junho de 2025. A maior parte desse valor se concentra em apenas um ano: foram R$ 30 milhões recebidos entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

A primeira coisa que a polícia ou o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras] tem em mente são os indicativos. Eles se baseiam em um velho ditado português que diz o seguinte: 'quem cabritos possui, mas cabras não as tem, de algum lugar os cabritos provêm'.

Relacionadas

Josias: Conta de Bolsonaro é segunda maior invenção da humanidade

Sakamoto: Fortuna de Bolsonaro mostra que golpe gera Pix que financia mais golpe

Amanda Klein: Bolsonaro sangra capital político da direita

O dinheiro tem sempre uma causa, às vezes criminosa e ilícita. Bolsonaro tem um passado de indicativos de ilicitudes. Por exemplo, eles só andam com dinheiro vivo para transações imobiliárias. Isso é uma característica de lavador de dinheiro. Outras coisas são movimentações rápidas pelas contas e abastecer laranjas, membros de organização criminosa. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou o histórico de irregularidades financeiras de Bolsonaro, como no caso das joias sauditas.

Sabemos que Eduardo Bolsonaro vive nos EUA, onde faz papel de ventríloquo do pai e de traidor da pátria, com o dinheiro que 'o papai manda'. Qual é a origem do 'dinheiro do papai'? É sempre com indicativos de fraude. Ele já quis vender objetos que não eram dele, mas sim da União, recebidos quando estava em viagens internacionais.

Tudo com relação ao Bolsonaro tem cabritos, mas não tem cabras. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

Vendedores de vinho nos EUA no limbo apesar de acordo tarifário com UE

Vídeo de idoso com tornozeleira não tem ligação confirmada aos atos de 8/1

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico

As mulheres têm razão: falta homem no Brasil, revela PNAD Contínua do IBGE

Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

Após fugir de Maduro e então de Trump, venezuelanos buscam refúgio na Espanha

Por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil? Em quais Estados isso é mais comum?

Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Influenciadora Karol Digital é presa suspeita de esquema com jogos de azar