Lula tem prestígio, mas cenário para 2026 ainda é incerto, avalia Temer

Lula tem prestígio eleitoral, mas candidaturas dependem da articulação política até 2026, o que faz o cenário se tornar incerto, avaliou o ex-presidente Michel Temer no programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Há hoje partidos que estão no governo, têm representação no governo, mas que têm, digamos, pré-anunciado que não acompanharão uma eventual candidatura.

Então tem muito por acontecer pela frente, eu não me atrevo a dizer o que vai acontecer. Precisa ver se ele [Lula] vai ser candidato primeiro. Se for candidato, o que vai acontecer? É muito difícil nesse momento dizer qual é a solução para 2026.

Ele [Lula] tem prestígio, tem popularidade. Como tem popularidade também o Bolsonaro, não vamos esquecer disso.

Para Temer, mesmo inelegível, as ações de Bolsonaro terão um peso importante nas eleições.



No presente momento ele está inelegível por decisão do TSE, Tribunal Superior. Eleitoral. Mas acho que o eleitorado dele vai ter peso em qualquer candidatura.

Eu tomo a liberdade de indicar apenas por ser um fator histórico. O atual presidente esteve detido uma porção de tempo e lançou um candidato que fez uma boa votação, que era o Haddad, estava detido. Não é?

Daí me parece que se o Bolsonaro não puder ser o candidato, eu acho que o fato dele apoiar alguém, os bolsonaristas apoiarem alguém, terá relevância na próxima eleição.

'Há busca por candidatura moderada em 2026', diz Temer

Michel Temer afirmou que cresce a busca por uma candidatura moderada, capaz de superar a radicalização das últimas eleições. Ele vê risco na fragmentação da direita, mas aposta em projeto coletivo dos governadores.

Eu tenho percebido... Eu estou fora da vida pública, você sabe, mas muita gente vai ao meu escritório, eu ouço muita gente. E eu verifico que há uma busca de uma candidatura moderada, de uma candidatura equilibrada, que fuja dessa radicalização. Porque essa radicalização lançou brasileiros contra brasileiros.

O ideal dos ideais é que nós preparássemos 2026 para não ser uma luta eleitoral entre João e José, mas que fosse uma luta entre programas.

'Unificação da direita será decisiva', afirma Temer

Para Temer, a unificação das candidaturas da direita é fundamental para 2026. Ele aponta que governadores e a família Bolsonaro terão papel importante, e que fragmentação pode prejudicar o eleitorado.

Eu acho o seguinte, qualquer governador desses que estão hoje no páreo, desde o pessoal daqui, sempre citado, o Helder Barbalho, lá no Pará, todos eles são muito modernos.

Eles representam uma mentalidade bastante avançada, com boas administrações nos seus estados. Todos eles. O Tarcísio, sem dúvida alguma, aqui em São Paulo. Tanto que se ele fosse para a eleição aqui em São Paulo, todos dizem que seria um passeio, não é verdade?

Então, eu acho que se fragmentar demais não é útil. Não é útil para o eleitorado.

