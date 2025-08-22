Topo

Lula defende COP em Belém: não é 'chique' como Paris, é a 'real situação'

O presidente Lula (PT) no Encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica, na Colômbia - Reprodução/YouTube/CanalGov
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

22/08/2025 14h19

O presidente Lula (PT) defendeu hoje a realização da COP30 em Belém para que as pessoas vejam "a real situação" da Amazônia.

O que aconteceu

Lula falou da importância de se fazer a cúpula do clima em uma cidade da região. "A gente tá fazendo na Amazônia, em situações, sabe, não é como Paris, não é como Dubai, não vai ser num lugar chique desse, é a Amazônia", afirmou durante encontro da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), na Colômbia.

"A gente quer que as pessoas vejam a real situação", explicou o presidente. "A situação das florestas, dos nossos rios, dos nossos povos que moram lá, para a gente saber que nós temos uma tarefa quase hérculea para que a gente possa cuidar dessa questão climática."

A cúpula passa por um momento delicado. A apenas 80 dias da realização, somente 47 dos 196 países participantes confirmaram presença e garantiram hospedagem para o evento. O dado foi divulgado hoje pela Casa Civil e pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), em meio à pressão internacional pelo alto custo da estadia na capital paraense.

39 países confirmados não foram divulgados. De acordo com o balanço apresentado após reunião com delegações estrangeiras e representantes da ONU, 39 países já reservaram acomodações pela plataforma oficial disponibilizada pelo governo federal, a maioria deles de economias em desenvolvimento. A lista de países, no entanto, não foi informada.

Lula pediu cooperação dos "países ricos". "Nós temos propostas interessantes, nós estamos propondo um fundo para manter as florestas em pé, que eu quero ver qual é o país que quer contribuir para a gente manter a floresta em pé e os trabalhadores que moram lá, os indígenas vivos", disse.

Ele disse que está convidando todas as lideranças globais, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump. "Ele está sendo convidado para ir na COP. E cada presidente vai receber uma carta, uma carta com a minha assinatura. Não é uma carta eletrônica, não, é com a minha assinatura, que depois eles [vão] demonstrar se vão tratar com seriedade essa COP ou não." O norte-americano já indicou que não deve vir.

Em sua fala, o presidente defendeu ainda a articulação dos estados regionais em prol da floresta. A OTCA é composta por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Belém sob pressão

Países pedem retirada da COP30 de Belém. No mês passado, veio a público uma carta de países pedindo providências ao governo brasileiro diante dos preços elevados cobrados pelos hotéis locais. A ONU chegou a sugerir que o Brasil subsidiasse parte das hospedagens para nações em desenvolvimento, mas a proposta foi rejeitada.

Presidente da Áustria cancelou participação. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que cancelou sua ida à COP30 devido aos altos custos logísticos para participar do evento. Segundo comunicado de seu gabinete, o orçamento federal "exige cortes e disciplina orçamentária de todos os órgãos públicos" e seria incompatível com os valores necessários para enviar uma delegação de negociadores ao encontro.

Presidente da COP reconhece problema. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, admitiu o problema e diz que o governo busca soluções para convencer o setor hoteleiro a oferecer valores mais baixos durante a conferência, em novembro. "Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou triplo do valor, no caso de Belém estão pedindo mais de 10 vezes", disse, no fim de julho.

