'Sensação de limpeza é superior ': por que esta escova elétrica faz sucesso

Para quem busca facilitar a escovação no dia a dia e manter a saúde bucal, o Guia de Compras UOL encontrou a escova elétrica de dentes Oral-B Power. O modelo está por menos de R$ 100 e promete dar aquela sensação de limpeza profissional, ajudando a prevenir a gengivite.

Mais de 2 mil compras foram registradas no mês passado só na Amazon. Confira a seguir as informações sobre o produto e as principais impressões dos consumidores que já utilizaram a escova.

O que diz a Oral-B sobre a escova?

Promete remover mais placa que uma escova manual;

Ajuda a prevenir a gengivite;

Com cabeçal redondo, que oscila e gira em cada dente para limpeza mais profunda;

Possui um cabo ergonômico e resistente à água;

Conta com temporizador de dois minutos para uma escovação ideal, segundo o fabricante;

É necessário trocar quando as cerdas da escova perdem a cor;

Acompanha um cabo, um refil e duas pilhas AA.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a escova de dente tem mais de 15 mil avaliações, com nota de 4,7 estrelas (máximo de 5). De acordo com as avaliações dos consumidores, a escova elétrica é leve, não agride a gengiva e tem um ótimo custo-benefício.

(...) O produto não é pesado, mesmo com as pilhas, e as cerdas giram em uma velocidade considerável — de forma que não agride a gengiva (problema comum para quem coloca muita força na escovação com escova comum, causando retração gengival). Li em alguns comentários que a sensação de limpeza é superior e também tive essa sensação. Pelo preço, o produto entrega o que promete. Felipe Casas

Usei duas vezes. Gostei muito. Me arrependo de não ter comprado antes. Meus dentes ficaram limpos nesses dois testes que eu fiz. Tem que ter paciência ao escovar com ela para limpar bem os dentes. Heloísa Helena Leonel

Adorei essa escova, ela limpa muito bem os dentes e não machuca a gengiva. Luciana

Muito boa, tem um ótimo custo-benefício. Ela tem somente um modo de escovação, mas supriu minha necessidade, pois eu estava com a mão quebrada. Ademais, boa para pessoas que tem problema com tártaro, pois a mesma auxilia na conservação de limpezas feitas por dentistas. Letícia Colombari

Pontos de atenção

Por outro lado, outros consumidores se mostraram insatisfeitos pelo fato da escova funcionar à base de pilhas e pela dificuldade em encontrar cabeças de reposição. Confira os comentários:

Essa escova de dentes é muito boa, mas achar as cabeças dela é extremamente difícil, se você for comprar, já busque na internet fornecedores para a cabeça da escova, pois não dura muito não. Felipe Bitarello Gudaites

O produto tem uma qualidade ótima, porém não é com bateria interna recarregável, sendo necessário o uso de pilhas. (...) Leonardo Cordeiro de Moraes

Um ponto negativo é que descarrega muito rápido as pilhas, não dura nem um mês. Acho bom comprar pilhas recarregáveis ou comprar um modelo de escova que seja recarregável. Carlos Jr.

O produto em si é muito bom, bem feito e prático, porém, eu achei que teria melhores resultados na escovação. Para crianças até recomendo, mas, para adultos, não vi vantagem. Vilmar Bruno

